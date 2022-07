Certeza para censistas

El censo es un operativo planificado, organizado y gestionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) y se trata de un conjunto de operaciones que consisten en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma características habitacionales de los hogares y datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país. El censo es un operativo planificado, organizado y gestionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) y se trata de un conjunto de operaciones que consisten en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma características habitacionales de los hogares y datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país.





El Censo 2022 se realizó el miércoles 18 de mayo y los encargados de recorrer las casas y entrevistar a todos los hogares del país trabajaron, al menos, seis horas en ese día feriado. Más de 700 mil censistas, jefes de radio y jefes de fracción que participaron en el censo. En nuestra provincia participaron en esa jornada como trabajadores censistas, unas 13.187 personas.





No existe explicación que justifique que a más de 40 días de finalizado el trabajo, los y las censistas no tengan certeza sobre su cobro y en ese sentido la legisladora Julia Fernández comunicó a la “Dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), vería con agrado se realicen las gestiones necesarias a efectos realizar el pago, de manera urgente, a las personas que fueran censistas en el pasado Censo, realizado el día 18 de mayo del corriente año 2022, ello en tanto no hay razón que justifique tal demora en el pago, cuando fueron miles las y los rionegrinos que se capacitaron y trabajaron representando al Estado Nacional, recorriendo las calles y hablando con cada vecino y vecina, y aún hoy no cuentan con fecha aproximada de pago”.