Comarca Andina. La CNRT secuestro 4 camiones

Fue en los distintos operativos que se realizaron entre miércoles y jueves en la zona de la Comarca Andina donde por distintas anomalías, los vehículos de gran porte fueron secuestrados por personal CNRT. Entre los vehículos secuestrados hay un camión que arroja solución salina, de la empresa Hidraco.





En contacto con noticias del Bolsón el titular Regional de la comisión de regional de regulación del transporte Claudio Tieck, confirmo el secuestro de al menos 4 camiones entre los que se incluye uno de la empresa concesionaria del mantenimiento de la ruta nacional 40 Hidraco, “con respecto a la retención, fueron cuatro unidades las intervenidas, el camión de la empresa Hidraco tenía al conductor con licencia normal vencida, además, no tenía el carnet INTI y no tiene técnica ni el certificado RUTA, ese camión es un camión aguatero, que insisto tiene la técnica vencida desde el año 2020”.

















Más adelante confirmó que también se retuvo un camión que viajaba desde Villa La Angostura transportando medicamentos para farmacias que tenía la técnica vencida.

Además, se retuvo a dos semi remolques, “uno grande con semi que es de una empresa constructora que tenía la técnica vencida, también no el carnet INTI, ni el certificado RUTA, es decir no tenía ninguna de las tres cosas y es un camión grande, el cuarto camión es de una empresa local que tiene tarjeta verde vencida y es de la provincia de Jujuy y no tenía técnica”.





Finalmente, Thieck confirmo que el personal de la CNRT estuvo trabajando esta tarde hasta las 16hs en el límite interprovincial de la ruta 16 y por razones de la nevada debieron levantar el control.

Sobre los 4 vehículos quedaron retenidos al resguardo del personal de seguridad vial de la policía de Río Negro en el destacamento de acceso norte a El Bolsón.