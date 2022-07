Crimen de Agustina Fernández: tras un identikit buscan a un hombre tatuado con un “10” en la ceja

Luego de recabar información en el marco del trabajo de investigación realizado surgió la necesidad de ubicar a un hombre a los fines de avanzar con distintas pericias vinculadas al crimen de Agustina Fernández. A partir de diversos elementos cotejados la Policía elaboró un identikit con las características de esta persona. Luego de recabar información en el marco del trabajo de investigación realizado surgió la necesidad de ubicar a un hombre a los fines de avanzar con distintas pericias vinculadas al crimen de Agustina Fernández. A partir de diversos elementos cotejados la Policía elaboró un identikit con las características de esta persona.





El sospechoso se habría encontrado en cercanías del lugar del crimen en el horario en el cual se produjo el ataque por lo cual resulta de suma urgencia y relevancia ubicarlo para avanzar en distintas diligencias procesales.





Es importante aclarar que si bien se tienen detalles de las características del hombre – altura, fisonomía y señas particulares – no ha podido ser individualizado fehacientemente hasta el momento, es decir, se desconoce su nombre, apellido, edad exacta, ocupación y demás datos filiatorios.





Se recuerda que para no entorpecer el normal avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro mantiene en reserva los resultados de distintas diligencias realizadas hasta el momento. No obstante, y sin perjuicio de no descartarse otras líneas de investigación, la principal hipótesis en cuanto a la motivación del ataque sería la de un robo.





¿Cómo es la persona buscada?





Según la información con la que se cuenta hasta el momento el hombre tendría entre 20 y 30 años, mide entre 1.60 y 1.70 metros, es de tez blanca y cabellos oscuro.





La característica más particular que tiene es que cuenta con una serie de tatuajes en el rostro y en sus manos. En sus cejas un tatuaje que se puede describir como un número 10, sumado a otros similares a cruces. En sus manos tiene una serie de dibujos entre los que se destacan las letras que conforman la palabra “ROCK” en sus dedos.





¿Dónde aportar información?





Se solicita a toda la sociedad que en caso de conocer u observar a personas con características como las informadas, de inmediato aviso a las autoridades judiciales o policiales intervinientes.





Se pone a disposición para lo anterior el teléfono celular del turno de la fiscalía (0299) 154167314, al teléfono de emergencias línea 911 o a la unidad policial más cercana.