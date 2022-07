El bomberazo fue un éxito total

Esta mañana el presidente de la comisión directiva del cuartel de bomberos de El Bolsón Juan Carlos Martínez, junto al jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios Alejandro Namor, realizaron una apreciación sobre el Bingo que se realizó para recaudar fondos a fin de poder afrontar los gastos de la reparación de la ambulancia.







“El bingo familiar fue un éxito total, los bomberos voluntarios como hace años que no pasaba nuclearon a más de 1000 personas con espirito solidario”, remarco Martinez.









Además, los voluntarios remarcaron que el bingo supero todas las expectativas no solo en cuanto al as venta de los cartones sino también de consumo en el bufet, “nos quedamos cortos con todo, pero es una buena señal”, explico Martinez quien además festejo que se comprobó que hay un equipo organizado trabajando y no dependen de la presencia del presidente para generar una acción como la del fin de semana.









A su tiempo Namor explico que fue un sábado muy lindo, donde la familia de El Bolsón se acercó a colaborar con los voluntarios.





Sobre el premio mayor una moto 0km Namor dijo que el afortunado fue el señor Anselmo Loncon un vecino del barrio Luján, y aprovecho a felicitar a toda la comunidad por el apoyo demostrado hacia el cuartel de bomberos voluntarios.