El Maitén. Un testimonio y ejemplo de trabajo en conjunto para reconstruir la iglesia.

La madrugada del sábado 28 de mayo los fieles de la iglesia Evangélica "Herederos de Cristo" de El Maitén, se encontraron con la peor noticia, su templo estaba envuelto en llamas todavía no se sabe qué fue lo que causó el incendio, pero lejos de esperar alguna respuesta los fieles pusieron manos a la obra y a poco menos de cumplirse dos meses de la tragedia la iglesia resurgió entre las cenizas.





Desde la localidad ferroviaria de El Maitén nos envían las imágenes del trabajo que realizaron un grupo de feligreses de la iglesia, que hace poco más de un mes quedó reducida a cenizas en virtud de un incendio que se desató en su interior, “Somos un grupo de fieles, que junto al pastor Norman Ruiz ante el feroz incendio que le dejo pérdidas totales en su iglesia, pusimos un granito de arena cada uno y reconstruimos, la iglesia. Fue un mes de mucho trabajo y esfuerzo”, contaron a noticiasdelbolson.

El incendio que se produjo en el interior de la Iglesia Evangélica “Herederos de Cristo”, ubicada en Avenida San Martín entre General Paz y Alborada.





Hoy nos cuentan con orgullo que cuando se pone un fin común y se trabaja en conjunto no hay ningún obstáculo que no pueda ser superado, “El incendio se inició el sábado 28 de mayo, por la mañana, no se pudo comprobar si fue intencional o un accidente”, destacan, pero no se quedaron esperando nada, pusieron empeño y esfuerzo para reparar la iglesia.

El fuego arrasó con todo, quemó equipos, instrumentos sillas todo no quedó nada, sin embargo, hoy los files vuelven a tener una iglesia que los vuelva a contener