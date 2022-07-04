Estado de rutas

Comenzó a nevar en varios tramos de la RN40 entre Bariloche y El Bolsón. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
EL BOLSON - VILLA MASCARDI
TRAMOS CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO Y NIEVE. EXTREMAR PRECAUCIÓN EN SUBIDAS Y CURVAS CERRADAS. EQUIPOS VIALES EN LA ZONA. CIRCULAR A BAJA VELOCIDAD Y EVITAR REALIZAR MANIOBRAS DE ADELANTAMIENTO. TRAMOS CON SAL A GRANEL.
SECTORES CON BANQUINAS INESTABLES CON PRESENCIA DE NIEVE. SECTORES
IRREGULARES.
TENER PRESENTE QUE ES UNA RUTA SINUOSA CON MUCHAS CURVAS Y CONTRACURVAS.
PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS
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