Importantes trabajos de prevención en las rutas afectadas por el temporal de nieve

El equipo de la Dirección de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa realizando diferentes tareas que hacen a la prevención y a la asistencia de conductores y conductoras de vehículos, en el marco de la nevada tanto en zona Andina como en Región Sur.





En ese sentido, el personal de Protección Civil se encuentra abocado a los distintos trabajos y colaborando también con el 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional y Vialidad Rionegrina, al igual que la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional.

El director de Operaciones, Renzo Acheritobehere, explicó que se viene trabajando en las rutas afectadas por la nieve como son la 40, la Ruta 23, la 6 y la Ruta 86, asistiendo a las personas cuyos vehículos se despistaron, ayudando en el mismo sentido cuando los mismos quedan varados y brindando atención en lo que refiere a la colocación de cadenas.

"Además, y también apuntando a la prevención, trabajamos con recomendaciones para los conductores, estamos dando apoyo para el despeje de las vías e ingresos a los diferentes campos que están sobre la ruta", señaló el funcionario quien remarcó la importancia de que quienes manejan vehículos salgan debidamente equipados con las cadenas correspondientes.

Sobre este punto, indicó que el personal de la Dirección se ubica en lugares estratégicos en los que se acumula mayor cantidad de nieve para advertir sobre la obligación del uso de cadenas y ayudar en caso de que se desconozca cómo colocarlas.

Por otra parte, desde Protección Civil se atiende cualquier necesidad que pueda surgir como es el caso de personas que queden aisladas por el temporal. Al respecto, este marte se dio el caso, a unos 30 km de El Bolsón, de unas personas que con su vehículo quisieron ingresar al campo de sus padres para asistirlos y no lograron llegar al lugar por la presencia de nieve y quedaron varados.

"Rápidamente armamos un operativo en conjunto con Gendarmería Nacional y decidimos ingresar al lugar para sacarlos de allí. Si bien costó mucho llegar porque son caminos complicados, el operativo resultó exitoso", señaló Acheritobehere.

Es importante tener en cuenta que las rutas se encuentran transitables con extrema precaución por lo cual se sugiere no circular de noche mientras que se solicita no realizar maniobras de adelantamiento, no detenerse sobre la calzada, llevar luces encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.