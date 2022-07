Los esfuerzos están puestos en garantizar la previsibilidad

En un contexto económico de extremada incertidumbre como el actual, es necesario actuar con mucha prudencia y administrar ordenadamente las finanzas, con las herramientas y alternativas de las que se pueden disponer.

En un contexto económico de extremada incertidumbre como el actual, es necesario actuar con mucha prudencia y administrar ordenadamente las finanzas, con las herramientas y alternativas de las que se pueden disponer.





Desde el gobierno provincial hemos tenido la decisión de acompañar los incrementos de la inflación con sucesivas actualizaciones de la pauta salarial de los agentes públicos. En los últimos 12 meses, el INDEC midió una inflación del 64%, y los aumentos salariales en Rio Negro promediaron el 65%. Aunque para algunos sectores los incrementos rondaron el 80%. Lo cierto es que hemos actuado con responsabilidad a tal punto que los ingresos de los agentes públicos de la provincia siguen estando entre los mejores del país.





Optimizar ingresos y actuar con austeridad son las premisas de estos días, junto con la consigna de una apertura permanente al diálogo.





Pero no podemos ignorar que la referencia para todas las provincias, como es el presupuesto nacional, contempla para todo el año 2022 una inflación del 33% y llevamos un 36% de inflación solo en el primer semestre. Además, nunca debemos perder de vista que las provincias no pueden hacer política monetaria. En otras palabras: no pueden imprimir moneda.





Y en ese marco, debemos garantizarle a todos la previsibilidad necesaria, y para eso debemos actuar con cautela para seguir pagando en tiempo y forma los salarios, dando las actualizaciones acordes a nuestras posibilidades, y sin afectar la obra pública, que también dinamiza la economía familiar de miles de rionegrinos.