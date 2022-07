Minor pidió la presencia de Fuerzas Federales para la región

La titular de la cartera de Seguridad rionegrina viajó a Buenos Aires y fue recibida por Aníbal Fernández a quien le solicitó una mayor presencia de Fuerzas Federales en la zona del Alto Valle. Según trascendió, el pedido es para combatir con mayor fuerza al narcotráfico.





La ministra de Seguridad Betiana Minor se reunió con su par nacional, Aníbal Fernández, a quien le pidió una mayor presencia de las fuerzas federales para la provincia.

"Me reuní con el ministro de Seguridad de la Nación porque me parece muy importante contextualizar que el narcotráfico es un delito federal. Si bien la provincia no ha desferalizado, sí ha asumido el compromiso en el año 2016 de combatir activamente el narcotráfico creando la Secretaría de Narcocriminalidad pero también jerarquizando la Dirección de Toxicomanía y creando delegaciones en toda la provincia. Hoy el 85 por ciento de las investigaciones de narcotráfico de Río Negro las absorbe la Policía de Río Negro con grandes resultados pero también con presupuesto propio y con un recurso humano que siempre es limitado", detalló la ministra rionegrina.





Minor le solicitó a Fernández no solo en el encuentro sino también por nota, una mayor intervención de las Fuerzas Federales en la lucha contra el narcotráfico en la provincia para la realización de controles y tareas de prevención en rutas, a lo que el funcionario nacional, según explicó la rionegrina, se comprometió a dar una respuesta positiva en breve al pedido.





"Esperaremos ver operativos en lo inmediato y si no es así volveré a hacer el pedido como corresponde al Ministerio de Seguridad", aseguró Minor. LMC

