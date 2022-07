Nevada en la región. Recomiendan no viajar de noche.









En virtud de la intensa nevada que se precipita en toda la región, esta mañana dialogamos con el jefe del cuerpo de seguridad Vial local, oficial principal Darío Quidel quién insistió: “si bien las rutas se encuentran transitables con extrema precaución, se recomienda no viajar de noche”.

“Si bien está nevando bastante en la zona alta, aún todavía no sean no se acumulado sobre la ruta, si se recomienda la aportación obligatoria de cadena”.













Además, el funcionario explico que los empleados están sobre la cinta asfáltica recomendando sobre todo tener precaución con los adelantamientos, respetar la velocidad y como siempre se recalca no viajar de noche de ser posible sobre todo para que puedan llegar bien a su destino”, enfatizó Quidel.













Sin incidentes viales

De igual manera el oficial principal destaco que cursada prácticamente toda la mañana no había ningún incidente vial que se fue que fuese reportado en este destacamento. Cómo así también en el destacamento de San Carlos de Bariloche.













El clima

Finalmente, y al ser consultado sobre la condición climática el oficial principal destacó, " según la información que nos llega la nevada continuaría todo el día, así que hay que tener paciencia y sobre todas las cosas la precaución. No adelantarse si es necesario y en la medida que se pueda no viajar de noche, lo ideal es que no viajen de noche”, insistió el jefe del cuerpo de seguridad vial local, Darío Quidel.