“No positivo”. Gangemi explico su voto sobre la emergencia

El concejal de Lago Puelo Sam Gangemi se refirió a su voto negativo al proyecto de ordenanza para ratificar la declaración de emergencia climática dada por el Ejecutivo Municipal. “básicamente porque es innecesaria.

En tal sentido remarco que el municipio ya dispone de las facultades para ejecutar de manera rápida los fondos que la provincia provea para atenuar el impacto de la tormenta sufrida. No hay nada que impida el uso de esos fondos, tanto por la normativa vigente cuanto por anteriores emergencias energética sanitaria…que en su momento hemos impulsado para facilitar las gestiones. Quiero ser claro en esto para dar tranquilidad al pueblo de Lago Puelo: esta no aprobación no afectará el auxilio a quienes necesiten la ayuda por efectos de la tormenta, ya sea para la provisión de alimentos, agua, combustible y cualquier tipo de situaciones que se vayan presentando.

Asimismo, comprometió su apoyo a autorizar gastos extraordinarios en el caso que se consigan mayores fondos, sean de origen provincial o nacional. “Así lo hemos hecho y así lo haremos, siempre en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Obviamente vamos a acompañar todo lo que favorezca efectivamente a nuestra comunidad”.

En ese marco, adelantó que en la próxima sesión se presentará a la aprobación del cuerpo la nómina de profesionales para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal, tal como prevé la Carta Orgánica. Esperamos que el ejecutivo convoque de inmediato a los nominados, a efectos de integrar ese organismo. Es fundamental para tener la plena tranquilidad sobre la transparencia en el uso de los recursos, lo cual ayudará al mejor funcionamiento del municipio”.