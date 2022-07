Nord Oeste invita, un gesto para imitar

La conocida cervecería y restaurante céntrico de El Bolsón Nord Oeste, lleva adelante una actividad solidaria digna de destacar y qué vale la pena imitar. A través de la coordinación de educación invita a todos los séptimos grados de la región a pasar un mediodía distinto, almorzando en su restaurante de manera totalmente gratuita.





“La intención es que los chicos de cada escuela primaria en su último grado tengan un día diferente, especial, en el cual puedan venir y disfrutar de una salida recreativa en un lugar diferente a compartir y a pasar un buen rato”, nos cuenta Emilia López y Fernández, quién lleva adelante, junto con la delegada de educación zona andina sur, la coordinación de las escuelas que una a una va llegando para disfrutar de esta oportunidad.









Más adelante Emilia nos cuenta que no solo disfrutan de un almuerzo distinto en un restaurante de alto nivel, sino que también tienen distintas actividades para realizar, “los niños se distienden juegan al yenga o con las cartas entre ellos, si no nos piden música en particular que le pasemos”, rápidamente valora que es muy lindo ver sus caritas de felicidad, emoción. “hay muchos chicos que incluso no han salido nunca a cenar o almorzar a un lugar así y la verdad que ver sus caritas emocionadas, como las maestras incluso súper contentas es muy lindo”, enfatizo.





A su tiempo Gianni Burlón Nasif propietario del comercio destacó que la idea la desarrolló el a través del contacto con una mamá que pedía un presupuesto y de ahí comenzó la logística los contactos, Emilia escribió a supervisión y supervisión se encargó de invitar a todas las escuelas de la región.









Hasta Fitamiche





Sobre las escuelas que están más alejadas Gianni destacó que en los próximos días llegan los chicos de Fitamiche, “es una escuela que se encuentra a unos 30 km al norte de la localidad de Ñorquinco y muchos de sus chicos no conocen la ciudad, por lo que esperamos con ansias poder recibirlos en Nord Oeste para agasajarlos y mimarlos como ellos se lo merecen”.





Sobre este caso, qué es muy especial, dada la gran distancia que hay Emilia confirmo que se contactaron con la empresa La Golondrina para poder absorber el costo del pasaje, "nosotros enviamos el transporte que los van a buscar y después los llevan de nuevo, en este caso cómo pasó en la escuela de la Rinconada Nahuelpán”.





Escuela completa





En el caso de la escuela de Rinconada Nahuelpán Emilia destaco que son pocos alumnos en total en la escuela entonces vienen desde el jardín hasta séptimo grado, toda la escuela entera, “nosotros estamos felices de la rinconada eran en total 35 alumnos más los adultos que vienen a cargo así que fue una fiesta”, valoro.





Transporte gratuito





Finalmente, Gianni también destacó la colaboración de Jorge Pascual de la empresa La Golondrina que, al ser consultado sobre los valores para realizar este tipo de transportes, de inmediato puso la logística necesaria a disposición sin cobrar ningún costo.