Sirenas en la madrugada

La madrugada de este jueves 21 de Julio fue muy movida para los bomberos voluntarios de El Bolsón, habida cuenta de que cerca de la 1:30 de la madrugada debieron acudir a un incendio en un complejo de cabañas ubicado en el acceso norte a El Bolsón en el kilómetro 1933. Más tarde minutos antes de las 7 de la mañana acudieron a un principio de incendio en una vivienda en el barrio San José.





La madrugada del jueves fue de mucho trabajo para los bomberos voluntarios de El Bolsón ya que tuvieron que trabajar en 2 siniestros. Primeramente, debieron acudir al kilómetro 1933 de la ruta nacional 40 cerca, de la 1:30, alertados por la policía local los voluntarios llegaron hasta el lugar y se encontraron con la pareja propietaria de un complejo de cabañas que había logrado controlar un principio de incendio en la ropa de cama y un colchón.





Rápidamente los voluntarios colaboraron con la pareja en terminar de sofocar el principio de incendio y luego atendieron a las lesiones que presentaban, sobre todo el titular de la vivienda que tenía quemaduras en sus manos y brazos debido a que sacó arrastrando hacia afuera el colchón que estaba incendiándose en el interior de la vivienda.





Luego de ser atendido por los bomberos voluntarios el hombre fue derivado al hospital de área de El Bolsón para una mejor atención. En tanto su pareja que también resultó con lesiones leves, no debió ser trasladada.





Barrio San José





Más tarde minutos antes de las 7 de la mañana nuevamente debieron acudir a un principio de incendio, en este caso en una vivienda del barrio San José. Al llegar se encontraron con una persona que estaba tratando de apagar un principio de incendio en el alero de la casa, que según destacó el propietario se encontraba sin ocupantes.





Luego de sofocar el incipiente foco ígneo, que no causó mayores daños, los voluntarios chequearon el interior de la vivienda y constataron que no había ningún peligro dado que el fuego no traspasó la pared.





Trabajaron en ambas salidas 3 dotaciones de bomberos, dos de ataque pesado y una de apoyo, más una dotación del Splif en apoyo a los voluntarios.