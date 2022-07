Lago Puelo: tarifa social de gas

Brindamos los requisitos de la tarifa social de gas en Lago Puelo. Brindamos los requisitos de la tarifa social de gas en Lago Puelo.

Requisitos





Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES.





Ser titular del servicio de gas natural. Si no tenés la factura a tu nombre, podés pedir la Tarifa Social provisoria y tendrás 3 meses para cambiar la titularidad del servicio.





Si ya realizaste el cambio de titularidad, deberás dejar pasar 30 días para volver a realizar una solicitud de Tarifa Social con el nuevo número de suministro a tu nombre.





Solo pueden solicitar tarifa social de gas los usuarios residenciales (este estado debe estar indicado en la factura).





El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Se consideran los ingresos brutos (sin descuentos). Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad. No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas sociales, al régimen especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo.





No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de discapacidad.





No poseer más de un inmueble.





Podes hacer el trámite ingresando a MI ANSES, o acercarte a la Oficina de Empleo de lunes a viernes de 8 a 14hs