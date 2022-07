Tristeza en la Comarca Andina por la partida del gendarme cantor del pueblo

“Los confines de mi Patria, la frontera del adiós, me han dado coraje, más temple, más fuerza, me he sentido cerca, muy cerca de Dios”, remarca Ramón Antonio Rigonatto en su “zamba del Gendarme Argentino”, donde valora el sentimiento de los “Centinelas de la Patria” en los puestos de avanzada, montaña adentro.





Formoseño de nacimiento, dejó de existir ayer en Esquel a los 66 años. Se había retirado del Escuadrón 35° El Bolsón con el grado de suboficial mayor. Sus restos fueron inhumados esta tarde en el cementerio de El Hoyo, con el acompañamiento de numerosos vecinos.





Precisamente, con muchos años de residencia en la Comarca Andina, había formado su familia en esta localidad chubutense y estaba emparentado con los tradicionales apellidos Lobos y Cárdenas, entre otros.





Su enorme figura, sus grandes bigotes, su risa franca y su andar campechano y sociable con todo el mundo pronto le dieron un lugar en cada pueblo de la zona que recorrió con su uniforme de gendarme. De igual modo, bastaba que se arme un fogón para que Rigonatto saque su guitarra y que su voz ronca y gruesa conquiste al público.









Amigo de la gente sencilla y campesina, no tardó nada en hacer “yunta” con entrañables personajes, con los que gustaba compartir un buen asado y esperar que llegue la madrugada con buen folklore y los entrañables chamamés que traía desde la cuna en su provincia natal.





De igual modo, las fiestas populares de toda la región lo tuvieron entre sus artistas populares invitados. En diversas formaciones musicales, Ramón Rigonatto no tenía problemas para subir al escenario con “Guencho” Concha en el Encuentro de Artesanos de Epuyén o conformar el dúo “Norte/Sur” con un arpa en la Fiesta de Hermandad, en Paso León (Chile).





Su partida deja un gran vacío y desde distintos sectores hicieron llegar sus condolencias a la familia, valorando su amistad y hombría de bien. ¡Vuela alto Rigonatto! QEPD.