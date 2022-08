Augusto Sánchez: “claramente es una persecución política y un intento de proscripción” a Cristina Fernández de Kirchne

De igual modo, acerca del proceso que enfrenta la vicepresidente, desde Nuevo Encuentro El Bolsón opinaron que “se equivocan si piensan que van a poder sacarla del corazón de su pueblo a través de una causa inventada y promovida por los medios, sin pruebas y con fiscales y jueces amigos de Macri”.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se mostró ayer “sumamente preocupado” por el proceso judicial que está enfrentando la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, “teniendo en cuenta que claramente es una persecución política y un intento de proscripción” de cara al próximo turno electoral en 2023.





Consideró a la ex mandataria como “mí referente peronista desde hace años. Más allá del ataque personal que está sufriendo, también me inquieta el funcionamiento de la justicia en este país”.





A su criterio, más allá del pedido de condena a 12 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad –más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos-, “ya hay una condena a través de lo que se transmite en los medios y en las redes sociales, aún cuando falta parte del juicio. Ayer escuchaba a su abogado, Carlos Beraldi, quien rechazó el pedido de ampliar la indagatoria y sostiene que no está pudiendo ejercer la defensa como corresponde”.





Insistió enseguida con que “hay una intención manifiesta de excluirla. Y no solo con esta denuncia, sino con otras acciones que viene llevando adelante la oposición de Juntos por el Cambio y otros partidos que están en contra de los gobiernos nacionales y populares”.





Sumó otras manifestaciones, incluyendo “estos golpes blandos económicos, con el aumento del dólar y la inestabilidad financiera, o la generación de inflación que atenta contra los proyectos focalizados en el bienestar del pueblo”.





Recordó que “a diferencia de la derecha, nosotros trabajamos para los más necesitados. Para ello, es preciso que el país tenga estabilidad y que el crecimiento económico se mantenga. De igual manera, pensamos en una mejor distribución de la riqueza. En cambio, el otro modelo que muchas veces gobernó la Argentina y tiene sus orígenes en la oligarquía terrateniente de la Pampa Húmeda y que concentra el poder, solo piensa en maximizar sus ganancias y acumular fortuna”.





500 intendentes





Augusto Sánchez forma parte de un grupo de más de 500 intendentes que apuntaron a “la persecución judicial sobre la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, según subrayan en un comunicado que, en la provincia del Chubut, también firmaron los jefes comunales de El Hoyo, Rolando Huisman; de El Maitén, Oscar Currilén; de Trevelin, Héctor Ingram, y de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, entre otros.

En el caso de Río Negro, se sumaron Héctor Leineker, (General Conesa); Liliana Alvarado (Cinco Saltos); Alberto Pacenti (Chichinales); Sergio Hernández (Lamarque); Luis Ivancich (Godoy); David Mendoza (Belisle); Claudia Montanaro (Cervantes) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande).





Nuevo Encuentro





Por su lado, Nuevo Encuentro de la ciudad de El Bolsón repudió “esta embestida del poder judicial, económico y mediático contra Cristina, buscando proscribir a quien ejerce el liderazgo popular más importante de la Argentina”.





A criterio del dirigente Leandro García, “se equivocan si piensan que van a poder sacarla del corazón de su pueblo a través de una causa inventada y promovida por los medios, sin pruebas y con fiscales y jueces amigos de Macri. Tendrán que rendir cuentas y explicarle a la sociedad qué intereses defienden”, criticó.





Enseguida remarcó que “en nuestro país, hay un sector del Poder Judicial que ha sido colonizado por grupos concentrados. Hasta que no se resuelva esto y no se garantice a la sociedad en su conjunto el pleno funcionamiento del sistema de justicia, no habrá democracia plena y no habrá garantías constitucionales para nadie, porque han destruido el principio de igualdad ante la ley”.





Desde su óptica, la vicepresidente “representa los intereses de las mayorías populares, ha trabajado y trabaja sin descanso para cuidar a los más humildes de nuestra patria. Enfrentó y enfrenta poderes muy grandes que pocas veces en toda nuestra historia habían sido desafiados”.





“Todas las fuerzas políticas deberían expresar un posicionamiento claro, ya este mamarracho judicial representa un amedrentamiento y adoctrinamiento de la política para que nunca más ningún proyecto se atreva a desafiar a quienes ostentan el poder real en este país, para defender los intereses populares”, concluyó.