Con un integrante del GEOP imputado, el 13 de septiembre se abre la investigación por la muerte de “Tino” John

“Lo fusilaron en un cuarto chiquito, 20 contra uno y con un disparo en la cabeza”, aseguró su viuda luego del operativo en su chacra de Las Golondrinas el 27 de mayo de 2021.

A un año y cuatro meses de la muerte de “Tino” John a manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales en su chacra de Las Golondrinas, el Ministerio Público Fiscal decidió en las últimas horas pedir la apertura de la investigación del caso, donde el único imputado hasta el momento sería el uniformado que efectuó el disparo que terminó con su vida.





La primera audiencia quedó fijada para las 9.50 del 13 de septiembre próximo, en los Tribunales de la ciudad de Esquel, donde fueron citadas las partes. En coincidencia, el fiscal acusador lo hará vía zoom desde su sede en la Comarca Andina y el acusado desde la oficina judicial de Rawson.





Claudia Costa Basso, la compañera de Alejandro “Tino” John, es la única testigo presencial de los acontecimientos que se precipitaron en la mañana del 27 de mayo de 2021. De acuerdo a su versión, los uniformados del GEOP “rompieron las puertas a patadas, me agarraron, me pusieron precintos y me tiraron la nuca para adelante. En eso escuché balas. Yo gritaba ‘qué pasó con mi marido’ y nadie me contestaba y tampoco estaba la fiscal. Uno me dijo ‘si no se queda tranquila le va a ir peor’”.





El allanamiento se prolongó por unos 40 minutos hasta que se dedujo el desenlace fatal porque “vi un portafolio de la Policía Científica y por lo poquito que escuché, dijeron ‘hay que confirmar la muerte’”.

Contra la versión oficial que remite a un procedimiento donde “se neutralizó a una persona que estaba disparando contra sus vecinos”, la mujer contrapone que en aquella jornada el GEOP “fusiló a Tino John en un cuarto chiquito, 20 contra uno y con un disparo en la cabeza”.





A los pocos días, el entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, estuvo en la zona y aseguró que “el accionar de la Policía del Chubut ha sido extremadamente correcto y se ha cumplido con todos los protocolos. Lamento profundamente que todos apelan al accionar del GEOP, cuando debería ser la última ratio. Si estamos hablando de una persona que tenía problemas psiquiátricos o psicológicos como se dijo –aunque todavía no lo tengo acreditado-, no puede ser que los familiares le permitieran tener armas de fuego”.





¿Norteamericano?





Al cumplirse un año del hecho, los hijos del productor del oeste chubutense -Donato, Dana y Martin-, recordaron que “pareció un operativo exitoso: a la media hora la Policía del Chubut estaba difundiendo en Rawson que habían abatido a un ciudadano norteamericano, cuando llevamos aquí varias generaciones y todo el mundo nos conoce. Vemos una cadena de responsabilidades para dejar actuar y en cuestión de minutos ejecutarlo de un tiro en la cabeza. Ellos sabían que nuestro padre estaba con un desorden psiquiátrico, porque figuraba en la misma orden de allanamiento, que ni siquiera era de detención”.





Desde allí, “lo rastrearon hasta llegar a su pediatra, pero a la otra parte nada. Las preguntas que hicieron a los policías fueron casi infantiles”, subrayaron.





En la querella están representados por los abogados Marcos Ponce y Edgardo Manosalva, quienes sostuvieron que los hijos “vienen a pedirle a la justicia que actúe y que avance, porque ya es demasiado el tiempo que se tomaron y no hay más excusas, tienen que tomar una decisión para un lado o para otro porque las cartas están echadas”.





A su criterio, “se ha ahondado muchísimo en la investigación, pero apuntando siempre a la víctima, como indagar sobre su estado de salud y la autorización para el uso de armas de fuego”.





Conocido





Alejandro John, nacido el 28 de junio de 1957, era ampliamente conocido en toda la región cordillerana. Perteneciente a una familia de colonos suizos con varias generaciones en Las Golondrinas y El Bolsón, durante décadas fue uno de los esquiadores más representativos del Club Andino Piltriquitrón y luego prestador turístico en el cerro Perito Moreno. De igual modo, se dedicaba a producir en su establecimiento agrícola ganadero, además de acopiador de hongos en toda la zona rural, entre otras actividades.





Confirmación





Según se informó hoy oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal, “el fiscal Carlos Díaz Mayer, presentó un pedido a la Oficina Judicial para que se fije audiencia de apertura de la investigación. El hecho que se investiga es aquel en el que perdiera la vida Martín Alejandro John, en Las Golondrinas. La audiencia tendrá lugar el 13 de septiembre”.





Agrega que “el 27 de mayo de 2021, a las 11, personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía del Chubut, cumplía un procedimiento judicial de registro domiciliario, autorizado por el juez Ricardo Rolón. La medida se ordenó para el registro del inmueble propiedad de Alvino John, con el objeto de secuestrar armas de fuego”.





“En momentos en que personal del grupo especial irrumpió en la vivienda, quien en vida fuera Martín Alejandro John habría efectuado disparos con un arma de fuego hacia los uniformados, situación que habría sido repelida por personal policial”, grafican.





“En dichas circunstancias -indica el escrito fiscal-, el sargento primero Luis Américo Moggiano, en su calidad de funcionario público, como integrante del GEOP de la Policía de Chubut, abusando de su función o cargo, le provocó la muerte a Martín Alejandro John, quien fuera el morador de la vivienda y podía haber estado sufriendo algún trastorno psíquico, violencia y alcoholismo (a quien debían neutralizar y quitarle las armas que tuviese en su poder o custodia)”.





Dicho funcionario policial “efectuó un disparo de su arma reglamentaria (pistola marca “BERETTA”, calibre 9x19 APX, serie N° A011617X), el que impactó en la región frontal izquierda del cráneo de la víctima”.





La autopsia determinó que el fallecimiento de se produjo por un traumatismo grave de cráneo secundario a lesión por proyectil de arma de fuego. El hecho fue calificado provisoriamente como constitutivo de homicidio agravado por haber abusado de su función o cargo al ser miembro de la policía de Chubut.