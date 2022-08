Asignan más recursos para encontrar a José Crettón en la zona rural de El Maitén

A casi 20 días de la desaparición del joven oriundo de Esquel, la búsqueda se focaliza ahora en una amplia área rural al sur de la localidad ferroviaria y en el río Chubut.





La policía provincial emitió un comunicado donde señala que “el operativo, supervisado por la fiscalía y las autoridades judiciales correspondientes, incluye un amplio despliegue de efectivos policiales en distintos sectores de la región”.





En detalle, “están encabezados por el subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Juan Cruz Campos, junto a directores de la plana mayor, el segundo jefe de la Unidad Regional Esquel, y responsables del área de Investigaciones, quienes trabajan en terreno en los procedimientos”.





Asimismo, “participa personal convencional de comisarías de la zona, los buzos policiales de los Grupos Especiales, la Policía Montada e incluso se cuenta con la colaboración del Centro de Formación Profesional Policial N° 663”.





En las redadas, “también interviene personal de la Unidad Regional Esquel y de la comisaría de El Maitén. Además, se sumó el personal especializado en búsqueda subacuática, a cargo del comisario Damián Lacanette con efectivos de Trevelin, quienes emplean los respectivos equipos especiales de buceo. Puntualmente, se recorrieron diversas partes del río Chubut -pese a las bajas temperaturas que se registraban en el lugar-, donde los expertos se desplegaron en un amplio rastrillaje”.





En forma paralela, “otro de los recorridos de la Policía Montada de El Maitén abarcó las propias riberas del curso hídrico, desde el puente de la ruta provincial N° 45 que conduce a Cushamen, así como en otros sectores cercanos. Otro equipo policial verificó desde la ladera oeste de la Loma Guacha, hasta el cruce de las rutas 70 y S140”.





En coincidencia, remarcaron que “se cuenta con la colaboración del Centro de Formación Profesional de Esquel y de las dependencias policiales de la región, que colaboran con la búsqueda en distintos puntos previstos por los jefes policiales”.





Fue así que “las diligencias se extendieron hasta el cementerio local para verificar los eventuales movimientos de tierras recientes y/o bóvedas que se pudieran haber abierto de forma irregular, aunque no se obtuvieron resultados de interés”. Dicho operativo de búsqueda –en contacto permanente con la fiscalía y las autoridades judiciales-, “va a continuar hasta la localización del joven”, adelantaron.







Sospechas





La premisa en toda la Comarca Andina es dar con el paradero de José Abraham Crettón, de 18 años –oriundo de Esquel-, quien se mudó meses atrás a la localidad de El Maitén para convivir con una mujer de 38 años de edad.





Fue esta mujer quien advirtió en la comisaría local de su ausencia. Le habría advertido a través de un mensaje que “se marchaba porque había conocido a otra persona”. Concretamente, escribió: “Amor, me voy. He estado pensando que esto nunca va a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y para serte sincero, conocí a otra persona y me voy ahora. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y es casi de la edad mía. Te llamaré más adelante, besos”.





De inmediato, los uniformados se dirigieron al departamento que alquilaba, donde encontraron la puerta entreabierta y les llamó la atención que dejara dinero, elementos de higiene y recetas médicas, en razón de que “padecía un dolor en la pierna derecha”.





De igual modo, la mujer expresó ante la policía la sospecha de su ex pareja, ya que “meses atrás nos amenazó de muerte a ambos” por la nueva relación establecida con el joven. Se trata de un hombre con antecedentes penales recientes, quien permanece bajo vigilancia policial luego de que la policía allanara su domicilio y secuestró un vehículo.





Cabe señalar que, en medio de los operativos, por una cuestión fortuita (un perro apareció con un cráneo), fue encontrado el cuerpo sin vida de Aurelio Calfiqueo, de 72 años, quien había desaparecido en El Maitén el 19 de junio.