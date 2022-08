El Bolsón. Una pelea en el bar terminó con un herido de arma blanca

Así lo confirmó el comisario Miguel Ángel Relmo esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón, además, destacó que la persona lesionada se encuentra internada en el hospital fuera de peligro. El comisario también confirmo que se recuperó una moto que había sido sustraída.





Esta mañana de comisario Miguel Ángel Relmo se refirió un hecho de violencia ocurrido en la avenida Las Flores del barrio Usina afuera de un conocido bar, “en la madrugada del día de hoy, alrededor de la 1 aproximadamente y recibimos un llamado telefónico al servicio emergencia 911, dando cuenta de que había una persona lesionada en el barrio Usina en calle Inostroza y avenida Las Flores”.

Seguidamente el funcionario policial agregó que al constituirse en el lugar el móvil policial efectivamente ubica a un masculino de 41 años de edad que en ese momento presentaba una herida cortante en el sector de bajo del abdomen, “ante esta situación se solicitó la asistencia de la ambulancia del hospital local quiénes se presentaron en lugar y posteriormente lo trasladaron hasta el nosocomio”.

Sobre el estado de salud del herido confirmo que se encuentra internado en observación, “conforme nos adelantaban desde el hospital, no corre riesgo de vida y quedo en observación”.

Sobre las circunstancias de helecho el comisario Relmo explico, “En principio no se le pudo tomar declaración a la víctima, no obstante, se realizaron averiguaciones en el lugar y se pudo establecer que hubo una riña con este desenlace”, igualmente confirmo que todavía no tienen datos fehacientes sobre el agresor, pero no descartan que en el transcurso de la jornada ya pueda ser identificado.

Robaron una moto y la abandonaron

El hecho ocurrió el sábado pasadas las 22:30, en momentos que se recibe una denuncia de un vecino explicando que le habían sustraído una motocicleta 110 cm cúbicos marca Motomel.

El comisario explico que la moto estaba estacionada en el sector de frente a la terminal del Vía Bariloche de esta ciudad, (Oneli y Roca), cuando fue sustraída.

Una vez tomado conocimiento del ilícito rápidamente se montó un operativo con resultado positivo, dado que se pudo dar con el motovehiculo, “el rodado estaba abandonado en el sector de calle 25 mayo y 9 de julio de la ciudad, así que se procedió al secuestro en primera instancia y conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente, posteriormente la moto fue restituida a su propietario”.