Lectores: "mamá me están tratando de mentirosa"

Con respecto a los dichos del jefe de la Comisaría de Lago Puelo, digo está revictimizando a Florencia, ya que lo sucedido no deja de ser un acto de violencia institucional, queriendo justificar lo injustificable.





Lamentablemente vivimos en un sistema patriarcal dónde lo que una mujer diga no tiene validez. Florencia en este momento se encuentra muy angustiada a raíz de esas declaraciones diciéndome, "mamá me están tratando de mentirosa", no es solo el daño físico que sufrió el día sábado sino también el daño psicológico que sufre a raíz de lo que salió en Radio 3.





También Florencia recibió vía Facebook un mensaje de una empleada de Lago Puelo diciendo que está ensuciando la institución.





Jaquelina Edit

