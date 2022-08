Perdidas totales. Ese fue el saldo de un incendio de vivienda en Loma del medio.

Anoche minutos antes de las 21hs se desato un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Almafuerte de Loma del Medio, a pesar del trabajo de dos dotaciones de bomberos voluntarios y personal de Splif las perdidas fueron totales. No hubo víctimas humanas. Anoche minutos antes de las 21hs se desato un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Almafuerte de Loma del Medio, a pesar del trabajo de dos dotaciones de bomberos voluntarios y personal de Splif las perdidas fueron totales. No hubo víctimas humanas.

Cuando el reloj marcaba las 21hs las sirenas de los bomberos voluntarios alertaban de un incendio, desde el 911 se recibió un llamado informando sobre un incendio de vivienda en Loma del Medio, barrio Almafuerte, hasta llegaron las dos dotaciones de bomberos a pesar de la complejidad del camino, hecho que demoro la llegada de los camiones.

Al llegar lo voluntarios se encontraron con una vivienda totalmente tomada por las llmas por lo que se pidió colaboración al splif con un camión cisterna para el abastecimiento de agua, sin embargo, a pesar del trabajo de los bomberos y del personal del Splif la vivienda sucumbió bajo el poder de las llamas.

Cabe destacar que en el interior de la vivienda no había moradores por l que no hay que lamentar víctimas humanas, al ser consultados los voluntarios sobre que desato el siniestro explicaron que se desconocen las causales del mismo y recordaron que ellos no realizan peritajes de los siniestros.