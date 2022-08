Varias hipótesis para dar con el paradero del joven desaparecido en El Maitén

La policía del Chubut avanza desde el viernes con la investigación para tratar de dar con el paradero de José Abraham Crettón, un joven de 18 años –oriundo de Esquel-, quien se mudó meses atrás a la localidad de El Maitén para convivir con una mujer de 38 años de edad.





Nada se sabe de su suerte desde la noche del jueves, cuando la propia pareja advirtió en la comisaría local de su ausencia. Le habría advertido a través de un mensaje que “se marchaba porque había conocido a otra persona”. Concretamente, escribió: “Amor, me voy. He estado pensando que esto nunca va a funcionar. Estoy algo cansado de estar solo y para serte sincero, conocí a otra persona y me voy ahora. No te preocupes en llamarme, quiero empezar algo nuevo y es casi de la edad mía. Te llamaré más adelante, besos”.





De inmediato, los uniformados se dirigieron al departamento que alquilaba, donde encontraron la puerta entreabierta y les llamó la atención que dejara dinero, elementos de higiene y recetas médicas, en razón de que “padecía un dolor en la pierna derecha”.





De igual modo, la mujer expresó ante la policía la sospecha de su ex pareja, ya que “meses atrás nos amenazó de muerte a ambos” por la nueva relación establecida con el joven. En tal sentido, durante la mañana del sábado se hicieron allanamientos sobre estos datos, aunque “no hubo mayores novedades sobre esta hipótesis”, revelaron fuentes cercanas a la investigación.





Por otra parte, desde la mañana del sábado se hizo un rastrillaje con un perro especialmente entrenado para la búsqueda de personas, pero sin resultados concretos.





En tanto, conforme datos aportados por dos testigos a la policía, “en la tarde/noche del jueves, el joven podría haber salido caminando hacia Epuyén, ya que fue vista una persona con similares características y en la tarde del viernes habría sido observado en el cruce de la ruta nacional 40 y la provincial 70 (ejido de Epuyén), por cuanto podría haber hecho dedo hacia El Bolsón o hacia Esquel, donde reside la familia. Esperamos que cualquiera que lo vea pueda dar aviso a la comisaría más cercana para cesar con la búsqueda”, pidieron.





Otro dato, surgido en Esquel, “tampoco llevó a nada concreto” para corroborar su paradero, se indicó.





De igual modo, desde la misma jornada del viernes, la familia del muchacho lanzó una profusa campaña en las redes sociales para tratar de saber su destino. Según señalaron, “lleva más de 24 horas desaparecido misteriosamente, su celular está apagado y lo estamos buscando”. En tanto, un testigo reveló haberlo visto “la semana pasada, comprando con la mujer en un supermercado de El Bolsón”.





Desde la División de Investigaciones de la Policía del Chubut confirmaron que “la Sección Búsqueda de Personas requiere datos sobre el actual paradero de José Crettón, quien fue visto por última vez en El Maitén durante la jornada del viernes 11 de agosto. Es oriundo de la ciudad de Esquel y se encontraba en el pueblo ferroviario desde hace un tiempo, viviendo en pareja con una vecina de esa localidad. En la tarde del jueves tuvo el último contacto con ella y se desconoce su paradero. En consecuencia, se requiere a la comunidad de toda la Comarca Andina y Esquel que cualquier novedad al respecto sea comunicada de inmediato al teléfono 2945 556013”.





José Cretton mide 1,76, de tez morena y ojos marrones claros. “Podría ir vestido con una campera impermeable negra con detalles azules, remera roja, pantalón verde y zapatillas marrones”, remarcaron.