Agresión a niño a la salida de la escuela 268

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con Javier Cuevas quién es el director de la escuela número 268 dónde se produjo el intento de agresión por parte de un menor a un alumno de ese establecimiento.





Cuevas confirmó que la comunidad educativa está muy consternada por el hecho ocurrido y que luego de entrevistarse con la mamá del alumno llegaron a un acuerdo de entendimiento para evitar que la situación vuelva a ocurrir, "realmente fue una situación inesperada, nunca había pasado esto que un menor increpé a otro menor, quiero destacar que en ese momento la escuela actuó enseguida porque una docente intervino enseguida”.





Con todo el director del establecimiento agregó que la mamá se acercó a la escuela se habló con ella y después se acercó nuevamente y pudimos entendernos o entender mejor dicho cómo sucedió todo esto y como procedimos, “también como institución por suerte pudimos llegar a un entendimiento y dar una solución, lo mejor posible obviamente ante la inseguridad que estamos atravesando en muchos lugares”, enfatizó Cuevas.





Seguidamente el director de la escuela detalló que se encuentran también muy preocupados por la situación social que vive el niño agresor, teniendo en cuenta que también se trata de una criatura de 12 años de edad, "no tenemos mucha información del menor, si son comentarios que sí, que está en la situación delicada”, además confirmó que no es alumno de esa escuela, “es alumno de otra escuela de la localidad, otra escuela urbana también, pero no sabemos en qué situación realmente está ese alumno, tanto familiar como social, así que la supervisora se va encargar también de entender qué está pasando con este menor, que también obviamente nos preocupa tanto por el menor que concurre a esta escuela como por el otro menor que de alguna forma agredió a nuestro alumno”.





Piden celeridad a la justicia





Más adelante, el director del establecimiento educativo remarcó que les llama mucho la atención que desde el ámbito judicial todavía no se haya llamado a tomar declaraciones ni a la madre como tampoco a ningún docente de la escuela 268. De igual manera tampoco han tenido ninguna intervención de los organismos que deberían estar tomando cartas en el asunto como la Senaf, por lo que desde esa escuela pedirán la intervención directa del Etap.





Presencia policial a la salida de la escuela





Finalmente, y en relación a las medidas que se tomarán Cuevas confirmó que se entrevistó con el comisario Miguel Ángel Relmo y se acordó que habrá presencia policial durante el horario de egreso de los alumnos del establecimiento educativo.