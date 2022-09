Alexis Delgado ya tiene su silla y ahora la familia va por un baño adaptado y una habitación calefaccionada

“Cuando vayamos a Trelew a operar al nene, será muy lindo encontrarme con esos seres humanos maravillosos y decirles gracias mirándolos a los ojos”, adelantó su madre. “Cuando vayamos a Trelew a operar al nene, será muy lindo encontrarme con esos seres humanos maravillosos y decirles gracias mirándolos a los ojos”, adelantó su madre.





El grupo solidario de los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica de Trelew cumplió con su palabra de entregar una silla postular nueva a Alexis Delgado, el niño de 11 años con parálisis cerebral que vive en el barrio Catarata Norte de la localidad de El Hoyo.





Llegó en la noche del jueves y esta mañana el pequeño se levantó y la madre lo sentó para que pueda desayunar con mayor comodidad; después volvió a la cama de la cocina-comedor de la vivienda para seguir mirando los dibujitos animados en la televisión. Aprovechando el sábado, la mujer deja un rato al menor con su padre (recién llegado de su trabajo de toda la semana en Lago Puelo), para hacer tareas de limpieza en una pizzería céntrica.





Antes de partir, en la intimidad de su hogar, Alicia Antitrú reconoció que “nunca me imaginé tanta solidaridad de la gente, incluso acá en la zona. Jamás pedí nada, pero por Alexis lanzamos esta campaña para juntar plata y mejorar su calidad de vida”.





Héctor González, el representante del grupo de la costa chubutense, “me estuvo llamando todo el tiempo mientras hacían las gestiones en Buenos Aires para comprar la silla con el dinero que salió del bolsillo de los propios trabajadores. Quise ayudar depositando lo recaudado acá, pero se negaron y me dijeron que lo use para levantar el baño adaptado que también necesita Alexis”.





El nuevo aparato, “será de gran ayuda para mi hijo, evitando que no esté tirado en el piso o con el peligro latente de caerse. También es una sensación nueva para él, porque siempre estuvo en la silla viejita. Al tener una postura, los primeros días se pone inquieto”, graficó.





“Cuando vayamos a Trelew a operar al nene será muy lindo encontrarme con esos seres humanos maravillosos y decirles gracias mirándolos a los ojos”, adelantó. Precisamente, en el transcurso de la próxima semana, harán los análisis previos en el hospital local antes de derivarlo para una cirugía en sus extremidades.





En coincidencia, la mujer precisó que “los problemas nunca se terminan para una familia humilde: el próximo paso que tenemos pensado es invertir rápido en materiales los casi $300.000 que se juntaron en la campaña radial, porque todo aumenta día a día, veremos hasta donde alcanza. Necesitamos construir un baño adaptado y una habitación para Alexis”.





“Nos pasa que una vez a la semana viene una terapista a atenderlo, pero el único lugar es una pieza donde el niño se enferma porque hay mucha humedad. Después se viene abajo y hay que medicarlo”, explicó. Otra de las premisas es hacer una rampa de acceso a la casa, ya que cada vez que tienen que salir o entrar con la silla, la única opción es levantarla.





Ausentes





Acerca de las respuestas del Estado provincial en la coyuntura, Alicia Antitrú reiteró que “sigue ausente. Desde hace dos años me vienen prometiendo una silla, cuando salió esta noticia de la campaña solidaria, me llamó una funcionaria de Discapacidad diciendo que venía, pero hasta ahora nada. Tampoco se acercó nadie para ver la situación de la casa, ni siquiera del municipio. Las puertas están abiertas, me gustaría que vinieran a conocer en qué condiciones vive Alexis y ayudaran con lo que falta para que tenga una mejor calidad de vida. Para la mano de obra, también vamos a tener que buscar a alguien, porque mi marido solo tiene tiempo los fines de semana”, concluyó.