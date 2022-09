Carta de lectores: acceso al sendero del cementerio

La siguiente carta la envía Nancy, una vecina preocupada por la transitabilidad en la zona del Arroyo del Medio sector de la pasarela sobre el arroyo que une el barrio Usina Norte con el acceso al sendero que va hacia el cementerio.





“Buen día quería hacer una consulta porque ante uno podía pasar y disfrutar de la ribera del río yendo para el cementerio y ahora resulta que el señor que está en la toma abajo del cementerio no te deja pasar más por el sendero”.









Sendero que uno toda la vida paso y después disfrutaba del espacio verde que había cuando uno terminaba de bajar para cruzar la pasarela vieja, ahora es obvio que pasamos por una linda pasarela, pero ya no se puede subir por ese sendero y tenés que dar una tremenda vuelta para llegar al cementerio”.





Todo esto porque esa persona corto el tramo y armó una especie de galpón y no deja subir y arriba se ve que al estar conectados con la luz que va al cementerio se hizo dueño y señor de un espacio que todo disfrutábamos”.





“Bueno no sé a dónde se puede o a quien preguntar si eso está bien si el señor puede cerrar y que no deje pasar más por el sendero y ya no poder disfrutar de algo que varias familias lo hacíamos”.

Nancy.