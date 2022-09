El Bolsón: intentaron agredir a un niño con un cuchillo cuando salía de la escuela

Carola, es la mamá del niño y contó cómo su hijo fue víctima de otro chico que lo quiso lastimar con un cuchillo. También destacó que, gracias a los compañeros de su hijo, el agresor no logró su cometido. Desde la escuela detallaron que pidieron custodia policial y activaron el protocolo pertinente.

Carola es la mamá un joven de 12 años que concurre a la escuela 268 de El Bolsón, y esta mañana contó con detalles el momento de violencia que vivió su hijo cuando otro joven lo corrió con un cuchillo a la salida de la escuela.

"Ese día después del almuerzo salen un rato a jugar, ellos se juntan con un grupo de amigos y juegan a la pelota en el patio, ahí se acerca este chico, hasta el alambrado empieza a insultarlos y a tirarles piedras, a una de las nenas que estaba al lado del alambre le dice yo esté se la doy señalándole a mi hijo”, señala la mamá del niño agredido.

Se podría haber evitado

Angustiada Carola agregó que esa nena junto con dos o tres nenes entró a la dirección dando aviso a los maestros que un chico estaba amenazando a los alumnos, “cuando los maestros salen para hablar con el agresor, este sale corriendo, pero lo que ocurrió después se podría haber evitado con un llamado a la policía que no se hizo”, insiste la madre del menor.

“Mi hijo largó la mochila, la campera que tenía en la mano y salió corriendo para acá, para la casa y empezó a gritar. Ahí se dieron vuelta los amigos, todos los niños que iban por la vereda, se fueron al lado de él. Dos nenas le hicieron frente al chico con el cuchillo, que eso también fue un peligro porque después uno pensando también podrían haber sido lastimadas”, reflexionó Carola.





Al ser consultada sobre el estado de salud de su hijo Carola detalló que el niño se encuentra encerrado en su habitación desde que ocurrió este hecho, incluso dos de sus amigos pasan los días con el hasta hoy a la mañana que estuvieron haciéndole compañía; Pero que su hijo no se recupera, no quiere salir de la casa porque tiene miedo, "voy a tener que buscar la ayuda de algún profesional, algún psicólogo que ayude a mi hijo, porque nosotros ya no tenemos más herramientas, le insistimos que se levante, que salga, que venga hacer compras con nosotros pero nos dice que no, que él tiene miedo, no quiere salir de la casa", relato Carola.