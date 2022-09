Lago Puelo: “Lo del comunicado oficial es una falta de respeto”, sostuvo Gambino.

El presidente interino del deliberante lacustre, Luciano Gambino se refirió al informe que brindo en ese cuerpo el secretario de desarrollo Nestor Vidal. Antes de eso tildo de falta de respeto el comunicado oficial que sostiene, “los concejales tuvieron la oportunidad de desasnarse de cuanta duda y sugestión surgía respecto del proceso que implicó el proyecto de Módulos de Emergencia”, claramente tratando de asnos a los concejales.





El día 13 de septiembre de 2022 se llevó a cabo una reunión informativa respecto de la rendición y el avance de las acciones realizadas por el Ejecutivo Municipal a raíz de lo sucedido el 9 de Marzo de 2021, fecha de la Catástrofe Ígnea que azotó nuestra localidad.





Amparados en el artículo n°105 Incisos 28 y 29 de la Carta Orgánica, los Concejales citaron al Sr. Nestor Vidal, Secretario de Desarrollo Económico, para que dé las correspondientes aclaraciones a las dudas que se suscitaron a partir del Informe enviado al Concejo Deliberante por parte de su Secretaría. Se hizo presente junto a Sergio Torrego, Subsecretario de Producción, y parte del equipo administrativo y operativo del área de Producción.





Una de las mayores problemáticas encontradas en el informe ingresado el 30 de Junio del corriente, fue que una vez más, los datos de los damnificados por el incendio no se encontraban allí, sino solo sus iniciales y una vaga descripción del avance de la obra del módulo habitacional. Al respecto se solicitó la lectura de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que desde el Ejecutivo Municipal se considera que remitir informe al Concejo Deliberante incurriría en falta a dicha legislación, pero en realidad, ampara y encuadra al Legislativo Municipal en los mismos derechos y obligaciones que los demás poderes del Estado.





Se comunicó, al momento de realizar el informe solicitado por el Concejo Deliberante, que 52 módulos habitacionales se encuentran terminados, 40 terminados con estufa, y existen 7 a los que le resta construir el tabique sanitario, 18 a los que les falta tabique y aberturas, y un total de 32 en proceso de construcción, lo que da un total de 149 módulos sobre un total de 250 comprometidos según convenios vigentes, asimismo el Sr. Secretario expreso que la pertinente partida presupuestaria se encuentra prácticamente agotada lo que hará imposible la concreción del total de los módulos previstos .





También, se manifiesto que el valor original de $950.000 por módulo, sufrió la inflación al punto que los últimos se están cotizando en $1.800.000. Los Concejales manifestamos nuestra preocupación respecto del estado de ejecución de la Partida Presupuestaria destinada a tal fin, ya que los fondos restantes se desvalorizan día a día.





En otro de los puntos abordados, no se pudo justificar desde el Poder Ejecutivo la falta de informes en relación a los correspondientes actos administrativos de entrega y recepción de módulos por parte de los damnificados.





Respecto a los procesos llevados a cabo para la designación, ubicación, avance y certificación de obra de los Módulos Habitacionales, surgieron más dudas que clarificaciones. Según palabras de los presentes, fallas administrativas generaron una ralentización de las obras, tanto dentro como fuera del municipio, falta de procedimientos claros, certificaciones que no se habrían llevado a cabo correctamente, complicaciones de logística, incomunicación entre áreas, falta de materiales y profesionales, entre otras, que no hacen más que perjudicar a quienes aún no fueron beneficiados con la totalidad de su módulo.





Por todo lo anterior, el Concejo Deliberante se encuentra considerando la posibilidad de crear una Comisión Investigadora a fin de esclarecer las inquietudes, y llegar al fondo de la investigación administrativa para llevar transparencia a los vecinos.





Firman:

Luciano Gambino – Vicepresidente

Cristina Jara – Concejal

Rocio Zucarelli – Concejal

Andrea Lozada – Concejal

Nadia Zermatten – Concejal

Ángel Gangemi – Concejal

Graciela Huenchupan – Concejal