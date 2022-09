Reciclar y reforestar, dos patas de un mismo problema que se conjugan en la voluntad de una cervecería comarcal.

Diego Mayorca es el dueño de Cervecería Radal, junto a su compañera son impulsores de la movida que busca reciclar latas de aluminio y con lo recaudado reforestar los bosques quemados. Trabajan con la fundación Reforest Arg.

“Esta es una historia que empieza hace unos 4 años, cuando compramos la primera enlatadora siendo uno de los primeros que tuvimos enlatadoras acá, con un poco de resistencia de parte de la gente” cuante Diego.

“La lata en el piso no es una cuestión de la lata, sino de la gente que la tira”

Rápidamente agrego que la gente pensaba que era la lata era un mal, todavía se abocaban un poco más a la botella, “empezamos con la lata, explicándoles que era un material mucho más reciclable que las botellas y en un momento a mi mujer se le ocurrió ver como podíamos terminar de cerrar el círculo del enlatado y después que hacer con la lata que se termina de utilizar y se veía por todos lados tiradas, así nació la idea del reciclado”, cuanta el orgulloso empresario y vecino consustanciado con el cuidado del medio ambiente.









Los primeros árboles para reforestar

Mas adelante Mayorca explico que en poquitos meses llenaron el contenedor, “la semana pasada vino un vecino de acá, de Lago Puelo, qué se dedica al reciclaje nos compró las latas al mismo precio que a él le pagan en Buenos Aires y con eso ya hicimos en la primer transferencia a la ONG ReforestArg y ya compramos los primeros 18 arbolitos van a ser plantados en la comarca”, y remarco el alto impacto que tuvo la iniciativa en la comunidad que se acerca cada día con sus latas vacías y las vuelca en el contenedor que esta ubicado fuera de su local comercial en el centro de Lago Puelo.

Sobre la ONG ReforestARg

<Las personas somos buenas por naturaleza, y queremos hacer algo por el mundo en el que vivimos, y entre todos generar un cambio enorme> reza el slogan de ReforestArg, que es la ONG que eligió Diego ara volcar el dinero recaudado con la iniciativa de reciclar las latas de aluminio, Por eso armamos ReforestArg, para unirnos en comunidad.

Objetivo general

Es generar comunidad a través de plantaciones colectivas, potenciar productores locales y conservar bosques nativos.

Plantar un árbol como acto de revolución. En un mundo acostumbrado a lo inmediato, plantar un árbol es un acto de revolución.

Plantar un árbol en la mitad de un bosque incendiado no trae ningún beneficio aparente a corto plazo. Es un acto puro de servicio. Y cuando das, es cuando más aprendes.

Por eso damos; para revolucionar el subconsciente y para que buscar el bien supremo en todas partes, sea la nueva forma de habitar la tierra.

Conservar la biodiversidad

Los bosques son hábitat de millones de especies. Huemules, pudús, carpinteros gigantes, hongos, bacterias y todo tipo de plantas coexisten en el delicado equilibrio que genera un bosque.













La fragmentación de los bosques está dejando a miles de especies sin hábitat.





¿Qué es la fragmentación de un hábitat?

Como en tu casa vos necesitas moverte entre la cocina, el baño y el cuarto, los animales necesitan moverse por la naturaleza. Tienen sitios para alimentarse, sitios para reproducirse y sitios para invernar.

Para pasar de un sitio a otro, los animales necesitan una conexión. Si no pueden ir a reproducirse, no lo hacen. Y una especie que no se reproduce, se extingue.

Si a vos te encierran en el baño, y la comida está en la cocina. ¿cómo te alimentas?; Eso le pasa a los animales cuando eliminamos una parte de su hábitat. Fragmentación.





Proteger la tierra

Los bosques protegen al suelo de las intensas lluvias previniendo la erosión hídrica. Cuando no hay cobertura para interceptar las gotas de lluvia, estas impactan violentamente sobre el suelo desnudo generando la desagregación de partículas que luego son transportadas a zonas más bajas o a cuerpos de agua.

De esta manera se pierden los suelos y se corre el riesgo de que los bosques se conviertan en desiertos. Cada día que pasa toneladas de suelo se desprenden de su sitio original.

Sin suelo, la capacidad de regeneración del bosque baja notablemente.