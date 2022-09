Tino John: “Casos como este implican la vigencia de la pena de muerte en la República Argentina”, aseguraron desde Derechos Humanos

El organismo nacional se presentó hoy también como querellante. “Hay que buscar a todos los responsables, esa persona no estaba en casa cortando el pasto ese día”, insistió su compañera Claudia Costa Basso.





“No se olviden de Tino John. Mi vida ya está rota y siempre me pregunto por qué esa bala no llegó hasta mí también. Todos aquellos que lo conocieron saben que era un ser extremadamente noble, trabajador y solidario como pocos. No se merecía ese final, ahora necesitamos el acompañamiento de la gente para que se investigue a los responsables de su muerte”, reflejó su compañera, Claudia Costa Basso, en referencia a la causa en poder de la justicia chubutense.





Asimismo, se confirmó para el 20 de septiembre la audiencia que marcará el comienzo de la investigación por la muerte del agricultor de Las Golondrinas, ocurrida el 27 de mayo de 2021. Concretamente, se imputa al sargento primero Luis Américo Moggiano, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía del Chubut, por homicidio agravado por haber abusado de su función o cargo.









De igual modo, la mujer señaló que “la violencia institucional no debe tener banderas políticas, al igual que los derechos humanos”, al tiempo que valoró la declaración por unanimidad del Senado de la Nación, conforme un proyecto presentado por la chubutense Edith Terenzi y tratado el 1 de septiembre.

En ese marco, Ignacio Torres remarcó “la obligación de llevar la voz de aquellos que ya no pueden defenderse, como Tino John, quien fue asesinado impunemente. Vamos a seguir exigiendo que se investigue a los responsables de la violencia institucional que provocó su muerte”. Concretamente, la Cámara Alta “va a monitorear y seguir muy de cerca la investigación”.









“Hoy tengo respuestas”





En coincidencia, Claudia Costa indicó que “nunca nadie me llamó desde el gobierno del Chubut. Por eso fui a Buenos Aires, además de dos campañas en el exterior, donde organismos internacionales tienen la causa. No obstante, me dijeron que primero tengo que agotar todas las instancias en mi país y en eso estoy”, y destaco que ahora si tiene respuestas.





Tras resaltar que “es un largo peregrinaje que ya lleva un año y tres meses”, precisó que “la Secretaría de DD.HH. está desde el primer día ayudando y acompañando esta búsqueda de justicia, donde Mariano Przybylski logró presentarse como Amicus Curiae en el expediente por el asesinato de Tino”.





Desde su óptica, la investigación “se abrió para imputar al alma oscura que disparó contra Tino John, aunque sigo sosteniendo que hay una cadena de errores y omisiones y muchos responsables políticos, policiales y judiciales. Fui a pedir ayuda al sistema nacional porque vivo en un ghetto que se llama Chubut y, al demorarse tanto, me están dando la razón: el nombre del acusado lo sé desde hace más de un año, pero nunca lo dije porque no correspondía”.





Asimismo, los tres hijos de Tino John (Dana, Donato y Martín) también se han presentado como querellantes.





Tercer querellante





Durante la jornada del viernes, hubo una conferencia de prensa en la localidad de El Hoyo, donde la APDH nacional se presentó como querellante en la causa por el homicidio de Tino John, con la llegada de los abogados Daniel Gómez Lozano y Juan Manuel Salgado.





A criterio del primero, “esperábamos una respuesta más rápida y certera de parte de la fiscalía y los juzgados para investigar el tema. Lo primero que debería haberse tenido en cuenta es una desobediencia sobre la orden de allanamiento. Los hechos marcan que el GEOP actuó de forma autónoma sin control de la fiscalía, juez o comisario a cargo, fuera de toda regla legal. Ingresaron tipo comando, tomaron prisionera a Claudia y ultimaron a balazos a Tino John”.





Recalcó enseguida que “queremos que se investigue en forma integral y se asuman las responsabilidades del caso, y no quede como un tema menor porque es un tema de violencia institucional”.





Desde la presidencia de la APDH, Guillermo Torremare interpretó que “casos como este implican la vigencia de la pena de muerte en la Republica Argentina. Como organismo no solamente los repudiamos, sino que también lo denunciamos como una práctica ilegitima del Estado, ya que importan una gravísima violación a los derechos humanos”.





Por otra parte, los letrados y familiares de Tino John fueron hasta la sede de la fiscalía, en El Hoyo, para presentar la tercera querella. Sin embargo, el personal de mesa de entradas se negó a recibir el escrito. Recién tras 20 minutos de espera, lograron su cometido.