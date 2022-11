Acuerdo paritario: la UPCN aceptó el acuerdo por pedido de los afiliados

Así lo detallaron en diálogo con noticias del Bolsón las delegadas Gladys Jara y Susana Águila, las referentes insistieron en que el acuerdo no es beneficioso para los trabajadores; Pero ha pedido de los propios afiliados firmaron el acuerdo con el municipio. También se refirieron a la situación del camping que posee el gremio en el barrio Luján .









Luego de que la semana pasada se firmara un acuerdo paritario entre el ejecutivo municipal y los gremios, noticias del Bolsón diálogo con las delegadas UPCN quienes explicaron, “la propuesta inicial era un promedio de entre $12000 y $14000 de aumento a partir de ahora hasta diciembre, ¿porque desde octubre a diciembre? porque el municipio o el ejecutivo junto con el otro gremio hicieron una nota acuerdo, (porque ni siquiera es una conciliación obligatoria en la oficina de trabajo), y se estipuló un monto de aumento que a partir de octubre a diciembre se iba a trabajar sobre la posible inflación, que nosotros decimos que seguramente va a ser del 21% porque se ha dado un 7% mensual”, explico Gladis Jara.

Rápidamente agrego que desde distintas áreas les pidieron interceder, “los trabajadores del corralón, de espacios verdes y algunas oficinas nos buscaron como intermediarios para ofrecer una propuesta distinta, ellos querían $35000 de bolsillo de octubre a diciembre.

Con todo, la delegada explicó que desde el ejecutivo revivieron los números presentados y aceptaron la oferta de $30000 los haberes de diciembre.

El trabajador no está conforme

A su turno Susana Águila, delegada de los trabajadores municipales en el gremio UPCN, explico que los trabajadores no están conformes y detalló: "considero que los trabajadores no están conformes, estuve escuchando la nota al intendente y manifestó que se le estaba ofreciendo algo al. punto para el blanqueo y la jubilación, pero nosotros consideramos que es poco, que acompañamos la propuesta que hicieron los empleados municipales que lo que se ofrecía al punto era muy bajo, no se llegaba a $14000 qué fue lo que sacamos nosotros de cálculos.





ATE nos ato de pie y manos





Águila hizo hincapié en la coyuntura del acuerdo, “nosotros creemos que esta acta es superadora, con esto que se consiguió superamos obviamente el acta qué desde ATE con el ejecutivo en su momento firmaron y nos ataron de pie y manos como gremio para poderle exigir hoy un aumento acorde a la inflación del año, porque perdimos en el año”, enfatizó Águila y sentencio: “a nosotros en su momento se nos consultó por el tema la última propuesta del ejecutivo y dijimos que sí que sí porque supera ese acta conciliatoria que estaba firmada por el ejecutivo municipal y ATE”.









Qué pasa con el camping de UPCN

Sobre el final de la entrevista le consultamos a las delegadas del gremio sobre la actualidad del camping, y detallaron que se encuentra en préstamo al municipio y a su vez este lo otorgó a una entidad deportiva, que no ha hecho ninguna mejora y que tampoco llevó adelante el proyecto deportivo que se había anunciado oportunamente.