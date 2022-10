Carta de lectores: "no se puede emplear personas que ignoran leer y capacitarse"

Carta enviada por Nestor, un lector interactivo de la página que nos hace llegar sus inquietudes y desea tener un espacio como vecino de la localidad.





Buenas noches soy Nestor, en lo personal ya he respondido en su publicación las mentiras de lo que ha informado en este medio Tránsito Municipal. Espero tenga el mismo espacio como oyente y vecino de esta ciudad.





Dejo aquí para los/as vecinos/as la ORDENANZA Municipal que NO cumplen los/as Inspectores de Tránsito Municipal de esta Linda Caja Bolsonera si habría que llamarlos así? yo tengo mis propias calificaciones patotores, abusivos, autoritarios, irrespetuosos, etc., que se CREEN INPUNES, para que dejen de sacarle plata a la gente con fines desconocidos (parece un tipo de asociación con 1 grúa más que un servicio) hagan prevención y educación vial no una empresa; pero sobre todo respeten la Ley Nacional de Tránsito N° 22449 (texto actualizado), Ley Provincial de Tránsito N° 5263, Digesto Contravencional y su propia Ordenanza NO SE PUEDE EMPLEAR PERSONAS QUE IGNORAN LEER Y CAPACITARSE, porque después es fácil salir con un micrófono hablar pavadas para tapar sus deficiencias, y responsabilizar a un tercero que es VIOLENTO/A (cuando después debe afrontar una montaña de plata de su bolsillo por un capricho, negligencia o impericia de sus propios empleados); va digo, si de verdad quieren algo serio en Tránsito...porqué después andan pidiendo acompañamiento Policial para cuidarles el...a los/as señoritos...













Bien, acá tienen bien específico la regulación en cómo y cuando RETENER un Automotor ante un control de tránsito.-





No se crean dueños de la verdad y los autos (bastante dejan que desear esas estadías a su cuidado), por la impunidad que crean tener -QUIEN HACE VALER SUS DERECHOS está amparado en la verdad, la ley, el principio de inocencia y a las pruebas siempre sobran acá...





Es raro NO que habiendo tantos lugares para hacer controles se coloquen en lugares sin cámara, sin luces (acechando), en rotondas (prohibido) etc etc





Si les gusta salir a escrachar a empleados de una Institución y a la propia Institución haciendo show de redes...buenooo se les terminó y no se equivoquen está todo lo necesario para esperar a la justicia, su lesionando es el señor cochino más inoperantes que acovachan sirve para ponerse adelante de los autos pero apenas se ve (ha Sra. gracias por su filmación) Nestor.