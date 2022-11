El Bolsón: robaron una despensa y se llevaron desde los cuchillos hasta los salamines.

Esta mañana el comisario Miguel Ángel Relmo, titular de la unidad 12 de policía de El Bolsón dio cuenta de los distintos hechos delictivos ocurridos el fin de semana, destacando el robo a una despensa ubicada en San Martín y Mitre de esta localidad. Allí los mal vivientes se alzaron con el poco dinero que quedaba en la caja, los salamines y cuchillos artesanales. Esta mañana el comisario Miguel Ángel Relmo, titular de la unidad 12 de policía de El Bolsón dio cuenta de los distintos hechos delictivos ocurridos el fin de semana, destacando el robo a una despensa ubicada en San Martín y Mitre de esta localidad. Allí los mal vivientes se alzaron con el poco dinero que quedaba en la caja, los salamines y cuchillos artesanales.





En contacto con noticias del Bolsón el comisario Miguel Ángel Relmo confirmo el robo sufrido en las últimas horas para una despensa ubicada en la avenida San Martín y Mitre, según destacó el funcionario policial, previo quitar la reja de la puerta trasera los mal vivientes ingresaron al comercio y una vez dentro no solo se alzaron con el dinero que había quedado en la caja registradora, sino que también se llevaron distintas bebidas, cuchillos de fabricación artesanal y los salamines que estaban para la venta.





De igual manera el funcionario explicó que tanto en el comercio como en el sector hay cámaras de seguridad que están siendo peritadas por el gabinete de criminalística a fin de arrojar mayores datos sobre el o los autores de este ilícito.





Se robaron la rafia





En otro hecho el funcionario policial destacó también la denuncia realizada por la coordinadora de una escuela de equinoterapia ubicada en el camino de Los Nogales, allí según destacó el comisario autores ignorados se alzaron con cerca de 50 M de media sombra que cubo qué cumplía las veces de cerco perimetral del establecimiento.





En tanto en redes sociales los coordinadores de la escuela de equinoterapia postearon: “quería compartir esta inquietud casi con dolor diría, sabes que en camino Los Nogales ya desde hace un tiempo hay un espacio que da equinoterapia para niños con capacidades diferentes, es algo que se hace con mucho esfuerzo, puesto que mantener el predio limpio y seguro, todo de forma correcta para los estos niños puedan disfrutar de esos momentos de la mejor manera, es muy difícil.





Lamentablemente ya hace un tiempo roban y matan a uno de los protagonistas de estas terapias, por el solo hecho de vender carne mataron un docente equino le diría yo, ahora ayer llegan como cada día temprano a preparar todo el lugar y se encuentran con que le han robado más de 35 metros de rafia, que cierra el predio, justamente la parte que da al frente del lugar o sea que tal vez alguien vio algo”.





Además, detallaron que no están robando a una entidad que banca el estado o una corporación, “lo que se hace ahí es a pulmón, para que estos angelitos puedan sacar sonrisas y superar miedos, que puedan evolucionar, por favor, no pongamos piedras en la rueda a estas personas que hacen un trabajo tan loable, solo quería compartirlo, tal vez para muchos no sea nada, pero a otros nos duele estás actitudes”.





Detenido por violento





Finalmente, el comisario confirmo la demora de un joven que arremetió a los gritos y generando disturbios en una cervecería local, el hecho también ocurrió durante el fin de semana y según explico el comisario a pocos minutos de haber abrir abierto la cervecería, se hizo presente un hombre con aliento a alcohol etílico, que luego ser demorado, en el hospital se comprobó que estaba bajo los efectos del alcohol, y genero el disturbio que motivo la presencia policial.





El desacatado habría arremetido contra la cervecería y contra los trabajadores generando el disturbio en la vía pública por lo que desde el 911 se dio participación a los uniformados que terminaron demorando al intoxicado vecino.