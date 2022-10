Epuyén: la comunidad pidió por mejor asistencia sanitaria, “no quieren más patrulleros, no quieren un banco, el pueblo quiere ambulancias, quieren médicos”.



A pesar de la copiosa lluvia que cayó durante la tarde de este miércoles un nutrido grupo de vecinos de la localidad de Epuyen abrazaron al hospital local bajo la Consigna de mejor atención sanitaria reclamaron al Ministerio de salud de la provincia de Chubut procure los medios necesarios para garantizar los médicos de guardia durante las 24 horas. A pesar de la copiosa lluvia que cayó durante la tarde de este miércoles un nutrido grupo de vecinos de la localidad de Epuyen abrazaron al hospital local bajo la Consigna de mejor atención sanitaria reclamaron al Ministerio de salud de la provincia de Chubut procure los medios necesarios para garantizar los médicos de guardia durante las 24 horas.





En contacto con noticiasdelbolson personal de hospital de Epuyen agradeció al acompañamiento de la comunidad y dejo en claro que no es un reclamo salarial, “no estamos reclamando tampoco por mejora salarial o mejores condiciones laborales nosotros estamos reclamando por mejor calidad para la gente”, detallaron.





Luego del abrazo simbólico que la comunidad de Epuyen le dio esta tarde a su hospital, noticiasdelbolson tomo contacto con los trabajadores de salud y estos primeramente agradecieron el apoyó recibido, “le damos gracias a la gente del pueblo por habernos acompañado. Pese a que el clima no nos ayudó mucho, se largó a llover bastante feo, pero recibimos el acompañamiento del pueblo, el pueblo dejo claro que está agradecido por todo el esfuerzo que hace el personal, reconoce todo el esfuerzo que hace el personal, el pueblo dejó claro de que no quieren más patrulleros, no quieren un banco, el pueblo quiere ambulancias”, enfatizo la trabajadora d salud.









Mejor calidad para la gente





Seguidamente agrego que en el hospital están agradecidos del acompañamiento, “en realidad nosotros no estamos reclamando tampoco por mejora salarial o mejores condiciones laborales, estamos reclamando por mejor calidad para la gente, porque este recurso con el que contamos para brindarle a la gente es el mismo recurso que usamos nosotros”.





No están garantizadas las guardias





Sobre el faltante de médicos detallaron que es muy grave, “aclaramos que hay 9 guardias aún sin cubrir, con antelación la dirección del hospital hace el cronograma y lo presenta al área programática Esquel y hay 9 guardias, que no son continuas, son guardias que están sin cubrir es decir que todavía no tenemos médicos para cubrirlas porque tenemos dos médicos que están trabajando hasta más no poder”.

Además, enfatizo que es desgastante la situación de sobre carga horaria, “los dos médicos están trabajando aun acosta de su propia salud, porque nos quedamos sin médicos uno de ellos se enfermó. Entonces no podía cubrir la guardia, por eso nos quedamos sin médico porque estaba trabajando de forma desgastante”.





Faltantes





Mas adelante detallaron la situación de stock que también es preocupante, “tenemos un montón de faltantes dentro de lo que sería recursos tanto humanos como material. Hay un procesador de radiología que desde el año 2018 lo están reclamando y todavía no hay respuesta, tenemos ambulancias que ya deberían de estar fuera de circulación, no hay un móvil para traslados de pacientes comunes para que realicen las interconsultas dentro de los que serían los hospitales de cabecera”.













Urgencia





Sin embargo, volvieron a insistir que los más urgente es cubrir las guardias, “lo más urgente ahora es que no contamos con médicos y esto es lo más urgente porque cuando hay un requerimiento de salud necesitas la atención inmediata de un médico, hay cosas que no pueden esperar”, enfatizaron.