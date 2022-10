Es increíble que se siga dilatando un proyecto de ley que salva vidas.

¿Que puede haber mas importante que la vida? Sin embargo hay intereses creados.

Agradecemos a los diputados que dejaron diferencias políticas de lado para poder salvar vidas como las Diputadas María Lujan Rey, Jimena López, Marcela Paso y Eugenia Alianiello y los Diputados Ramiro Gutierrez, Jorge Rizotti, Anibal Tortoriello, Carlos Selva y Cristian Ritondo.





Pero hay otros diputados que seguramente anteponen interés personales y su egoísmo por sobre salvar vidas a los argentinos.





A estos diputados que se suman a intereses de diferentes sectores, les decimos que nuestros seres queridos perdieron la vida por los que piensan como uds.





¿Esta semana no vienen a trabajar porque es corta? Las otras semanas no lo trataron porque tenian “otros temas”. Mientras tanto, se siguen destruyendo entre 14 y 20 vidas por día en nuestro país. ¿Es solo culpa de quienes no respetan las leyes viales o también de diputados que no hacen nada o prefieren otros intereses al de la vida? ¿Por qué diputados como Juan Martin Musac y Jose Luis Gioja hacen todo lo posible para frenar esta ley?





Señores diputados, hoy tienen la oportunidad de aprobar una ley que no hace diferencia entre edades y se antecede ante las muchas tragedias totalmente evitables. Hoy se decide entre la vida o los intereses económicos de unos pocos.

Nuestros hijos y seres queridos que murieron en nuestras calles ya dieron sus vidas. Uds pongan un poco de la suya para salvar otras. #Alcohol0 al volante: Una ley que se necesita para ayer.

Firman

1) Asociación Madres del Dolor

2) Fundación Estrellas Amarillas. Pta Silvia González mamá de Sacha Viguera.

3) Gabriela Pizzolato, madre de Ramiro

4) Red Cuidarte + Mónica Jenkins y Gustavo Parra

5) Andrea Savino, familiar de Javier González

6) Fundación Abrazos Que Calman

7) ACIVERJUS (Familiares de Víctimas de Entre Ríos).

8) Santiago Saccoccia y Andrea País, padres de Facundo Bahía Blanca

9) Dra Norma Bonelli Pte Asociación Carla Arduini para Evitar Hechos de Tránsito

10) Mónica González hermana de Sergio González víctima de siniestro vial estrellas

amarillas Moreno

11) Asociación Civil Vito Otero Pergamino

12) Asociación Familiares de Víctimas de Delito y Tránsito, Mar del Plata

13) Grupo J.E.N El Bolsón R.N 3 víctimas del alcohol al volante

y 152 organizaciones más.