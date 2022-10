Frente Renovador. “Trabábamos para todos sin importar el partido político”, dijo Thieck.

Ya con el partido oficializado por la junta electoral provincial el Frente Renovador de El Bolsón sigue generando encuentros. Esta mañana el referente regional Claudio Thieck junto al referente local Leandro Leóni se reunieron con referente de otros espacios como el ex intendente Américo Paredes, el ex intendente Oscar Romera y otros referentes extra partidarios como Alberto Muñoz. En la oportunidad se refirió al viaje realizado recientemente a Buenos Aires en el cual acompañó a cinco intendentes radicales de Río Negro, "el frente renovador está buscando generar un cambio para la gente y no importa de qué partido político sean los dirigentes".