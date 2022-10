Villa La Angostura: intentaron incendiar una capilla y dejaron pintadas en apoyo a la causa mapuche

Luego del operativo en Villa Mascardi, fueron numerosos los reclamos en apoyo a la comunidad mapuche que se encuentra en el lugar desde 2017, con un plan de “recuperación territorial”. Luego del operativo en Villa Mascardi, fueron numerosos los reclamos en apoyo a la comunidad mapuche que se encuentra en el lugar desde 2017, con un plan de “recuperación territorial”.





Como parte de las muestras de apoyo, en Villa La Angostura, dejaron pintadas en la iglesia De La Asunción y además, quedaron rastros que evidenciarían la intención de quemar la capilla.





Si bien las leyendas que pueden leerse en los gaffittis sostienen “Basta de imposiciones”, “Relmu Lafquen Resiste” y “Resistencia Mapuche”, por el momento nadie se hizo cargo de la acción.





Según indicó el cura párroco Julio Cesar Mora González en dialogo con FM Andina, además de las pintadas aparecieron rastros que evidencian la intención de encender fuego en la puerta de la capilla.





“Gracias a Dios no se incendió. Esto es un ataque a toda la comunidad de Villa la Angostura porque estamos hablando de un lugar histórico”, dijo-





No obstante, marcó la buena relación que mantienen la iglesia local con la comunidad y aclaró que no cree que los autores de los hechos hayan sido los miembros de la Pasil Antriao: “por ahí alguno que está desencantado, pero no creo que sea una acción de la comunidad como tal”, indicó. Asimismo, no descartó que se trata de “infiltrados” que haciéndose pasar por descendientes aborígenes haya protagonizado los hechos.





En esa línea, el párroco llamó al dialogo entre las partes: “tenemos que evitar la violencia y nos duele lo que ha pasado”, afirmó.





En tanto que desde la comunidad católica local señalaron el desconcierto que les provoca esta acción ya que no han tenido intervención sobre la causa mapuche, e incluso un miembro que se comunicó con este medio recordó el compromiso que durante años tuvo el ex cura párroco Rubén Capitanio para con los pueblos aborígenes.





Cabe señalar que ni la parroquia, ni la capilla tiene actualmente cámaras de seguridad. Mora González aseguró que en los próximos días se pondrán equipos y se mejorará la iluminación de ambos sectores.





(Diario Andino)