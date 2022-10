Justicia Comarca, “Detrás de cada farrago de papeles hay una familia que espera justicia”.

Esta mañana dialogamos con Luis Albornoz del grupo justicia Comarca sobre la reunión mantenida con la defensoría del pueblo. El referente afirmo que para la justicia los ciudadanos de El Bolsón son de segunda, “la justicia es cada vez más inaccesible, pedimos que trabajen porque detrás de cada farrago de papeles hay una familia que espera justicia”, sostuvo Albornoz.

Con situaciones judiciales que rozan lo discriminativo por las distancias, el referente del grupo justicia comarca Luis Albornos se entrevisto ayer con un delegado regional de la defensoría del pueblo de Rio Negro para plantearle varias falencia judiciales, antes Albornoz realizo un repaso de situación que deben afrontar los familiares de Luis Ovando, “Estuvimos reunidos el grupo justicia comarca para ver cómo siguen las causas y por qué dentro de esos reclamos que tenemos que hacer esta el de María Obando, la mamá de Luis Ovando, un joven asesinado en el barrio Esperanza cuyo asesino fue un señor de apellido Bahamonde”.

Sobre la reunión con el delegado de la defensoría del pueblo explico: “nos encontramos que ayer había una audiencia a la cual María no pudo concurrir, porque María no tiene los medios para poder llegar a Bariloche. Entonces fuimos a ver a los defensores del pueblo para ver que podían hacer por María, nos escucharon, pero poco pueden hacer porque realmente como nosotros le decíamos al no tener los medios para ella poder estar en la audiencia, en la cual ese señor Bahamonde está pidiendo salidas transitorias, se nos hace difícil la igualdad ante la justicia.

“Nosotros también eso que se lo planteamos ayer al funcionario se lo quisiéramos decir en una audiencia a la jueza para que lo tenga en cuenta, el daño social que esta persona provocó en esta madre, en esta familia que destruyó, destruyo la vida a un joven y hoy está pidiendo, después de 4 años por buen comportamiento libertad transitoria y realmente nosotros vemos que esto va a ser un problema, en el barrio se va a generar un problema serio”, adelanto Luis Albornoz.

Reunión en Viedma

Seguidamente el referente dio a conocer que el 28 de octubre se reunirán en Viedma los familiares de víctimas justamente para hacer conocer su voz.

Al ser consultado si la justicia rionegrina es la gran ausente para los vecinos de El Bolsón Albornoz no dudó en afirmarlo y agregó: "nosotros sentimos que sí, porque la justicia se sigue dirimiendo en Bariloche o se decide online, entonces hay una sensación de que los ciudadanos de El Bolsón seguimos siendo ciudadanos de segunda para la justicia”.

Finalmente le recordó a los funcionarios que detrás de cada farrago de papeles hay una familia que espera justicia.