Milagros Mendez, la primera mujer de la Banda de Música de la Policía de Río Negro

Milagros Mendez es la primera mujer en sumarse a las filas de la Banda de Música de la Policía de Río Negro. Luego de un año formando parte del Ejército, decidió integrarse a la fuerza provincial.





Fue nombrada en la fuerza policial rionegrina a principios de octubre y ya tuvo su estreno en un acto por el 119º aniversario de Sierra Grande.





"Integraba la Banda Militar en el Ejército, pero por una cuestión de edad decidí ingresar a la Policía de Río Negro. En un principio pensé en probar y luego se dio todo bien, sin saber que iba a ser la primera mujer en la Banda", comentó la Agente.





Sobre su presentación como nueva integrante de la Banda, comentó: "La primera presentación la tuve en Sierra Grande y la verdad me sentí muy cómoda. Ahora mi ritmo de vida es diferente, pero me gusta este trabajo y la ciudad. La verdad que el compañerismo es muy bueno en la Banda y por ser la primera mujer me cuidan bastante". Además, Milagros se refirió a su función y contó: "En este momento estoy ejecutando el tambor y estudiando clarinete".





Por último, Milagros habló de su nueva vida en la capital rionegrina. "Soy casada, mi pareja también es policía, por eso estamos preparando todo para instalarnos en Viedma", cerró.