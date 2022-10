Precios de locos en las verdulerías neuquinas: no se salva ni la papa ni la cebolla

La bolsa de papa, que lleva entre 18 y 20 kilos, puede oscilar entre los 3 y 3.500 pesos. Y la de cebolla se fue a $4500. Por kilo se consigue a $400 pesos. La morada está un poco más cara, $550.





Justo ingresa Martha, una clienta a comprar, y deja su comentario al pasar: "Los precios son una locura. Me preocupa la gente que no tiene posibilidad de consumir, sobre todo los niños".





A pocas cuadras de ahí, otra verdulería de la zona que está en Belgrano y Brentana exhibe precios parecidos, apenas más bajos. El kilo de papa blanca está a $250; y la bolsa a $3.300. "Estaba a $1500. De repente subió a $2.800 y luego se fue a $3.300", contó María.





La cebolla está al mismo precio que en la otra verdulería, es decir, $400. Hay una más cara, la brasilera, como la morada, que está a $450. Y la bolsa, $5.000. "La papa sube y baja todo el tiempo, mientras que la cebolla se mantiene más o menos estable hace un mes", expresó la encargada.





En diálogo con LMNeuquén, dijo que "la gente se queja, pero compra igual porque no le queda otra". Eduardo, un cliente que la escuchaba, acotó: "La Argentina desgraciadamente es así, hay que votar bien". Y consideró que el partido político que gobierne, sea cual sea, no podrá revertir esta situación con el nivel de pobreza del 50% que tiene el país.





En la verdulería de Juan B. Justo al 1500, el kilo de papa blanca está a $250 y la cebolla a $480, la bolsa a $3.300 y $5.000, respectivamente. Y en San Martín y Catriel, los precios son: $350, la papa blanca; y $450, la cebolla. Hay ofertas de papa que por dos kilos el cliente paga 400 pesos. Por menos, poco y nada.





¿Qué pasa con el morrón y la palta?

Otras verduras que subieron mucho su precio son el morrón rojo, tan rico para acompañar salsas y rellenos, casi diría un compañero más de la cebolla y el ajo para poner más sabor a las comidas. Su precio subió de manera descomunal y ahora se consigue a $1000 el kilo, por lo menos.





En algunas verdulerías consultadas, su valor asciende a los $1250. Algunos clientes consultados recuerdan que hasta hace no mucho tiempo atrás el kilo rondaba los $600. "¿Tanto pueden aumentar las cosas?", se preguntó Florencia, otra clienta consultada.





Y con las frutas ocurre algo parecido. "La banana estaba a $390, luego subió a $520 y ahora bajó a $430", comentó Sol, de la verdulería que está en San Martín y Catriel.





Pero, sin dudas, la verdura que se ha convertido en un bien "de lujo" es la palta. Algunos comercios directamente la venden por unidad a $500 pesos. Es el caso del local que está en calle Juan B. Justo al 1500. Otros llevaron el kilo a $2500, como ocurre en la verdulería El Pepino Loco.

En pocos días, el precio de la palta fue de locos y nadie se explica por qué, si hay una razón. Los comerciantes consultados no saben por qué aumentan los productos.





En la verdulería de Catriel y San Martín exhiben en una pizarra su precio como si fuese una oferta. Es que si, en comparación a otros locales el precio de la palta en ese lugar es un poco menor, de $1800. "La gente se queja mal, pero no entiende que uno no tiene la culpa de lo que está pasando. Se enoja mucho, y compra menos", cerró Sol.





Un problema de stock

Desde el Mercado Concentrador, el gerente operativo Diego Molina explicó a LMNeuquén que la suba de precios tiene que ver con un problema en la planificación de la producción. "Este año se ha sembrado menos, por lo que hay menos stock para abastecer a la demanda. Por eso el salto que dio la papa y la cebolla. Y estamos con el temor de que pase lo mismo con otros productos", manifestó.





Está pasando con todos los productos que vienen de la zona sur de Buenos Aires, Río Colorado, Santiago del Estero, Balcarce, Tucumán, Traslasierra, entre otras zonas de producción. "No hay stock para toda la demanda que hay. Por eso hay cebolla que se está importando de Brasil", apuntó Molina.





Los productores de la zona mantendrían la producción para esta temporada, pero podrían tener problemas para conseguir mano de obra. En este sentido, ya comenzó a ingresar toda la verdura de hoja (lechuga, rúcula, acelga, repollo, rabanito, remolacha).





En tanto, los productos que vienen de afuera como la palta, pueden seguir subiendo su precio debido a que no se permiten las importaciones. "Esperemos que no pase con la banana", advirtió Molina, y ante la escalada de precios, agregó: "Sugerimos a la gente que si no quiere pagar mucho venga al Mercado Concentrador".

