Cómo hacer denuncias de defensa al consumidor a través la web- Bariloche

En el último tiempo, los reclamos por incumplimientos o irregularidades en comercios y establecimientos, aumentó y para facilitar el procedimiento de denuncias, se creó un formulario que se puede completar desde internet.





A través del link http://www.bariloche.gov.ar/defensaconsumidorform/ se accede rápidamente por la web del municipio. Allí se piden los datos básicos del denunciante, correo, datos del denunciado y si es más de uno, hay espacio para ponerlo allí. También se puede ingresar desde la guía de trámites de la web de la Municipalidad.





“Luego se carga el motivo de la denuncia y una breve descripción de qué es lo que se pretende con el reclamo: allí puede ser la reparación del daño, la devolución del producto, dinero, una inspección municipal u otras peticiones”, informó Sonia Gutkin coordinadora de OMIDUC.





Además, se requiere que se adjunte el DNI del denunciante y ticket de compra o factura. Hay lugar para subir hasta cinco adjuntos del reclamo en cuestión. A partir de ahí se envía y la llegada a OMIDUC es inmediata.





“Los espacios a completar del formulario son obligatorios, no puede haber algunos inconclusos, porque no permitirá enviarlo. No así con los archivos adjuntos, que hay hasta cinco espacios, pero no es necesario completarlos todos. La idea es proponer de más y no de menos”, aclaró la funcionaria.





Paralelamente, si alguien quiere ir a la oficina de OMIDUC en calle Onelli 835, puede hacerlo de 8 a 13 horas con copia de DNI y con los comprobantes para efectuar el reclamo. El personal del área está capacitado para asistir a quien lo requiera.





Señaló que el mandato del intendente Gustavo Gennuso al respecto, es seguir avanzando en el cambio en la relación entre la ciudadanía y el Estado, posibilitando la mejora en la solución de demandas concretas en forma conjunta, a través de la generación de más ideas y proyectos.ANB

El objetivo es facilitar el procedimiento para turistas o residentes que necesiten denunciar faltas puntuales.