El Bolsón: otra casa desvalijada

“Estoy muy preocupada porque los delincuentes se llevaron, todo hasta la comida que tenía guardada ”, detalló Jimena Alcoba, propietaria de la vivienda, quién además agregó que los delincuentes solo dejaron un microondas, el lavarropa y la heladera porque obviamente no se lo pudieron llevar. “estoy muy nerviosa pensando que en cualquier momento vendrán por esos elementos”, reconoció.





Seguidamente reflexionó sobre la impunidad con la que se movieron, “Es evidente que actuaron con la ayuda de algún vehículo o una camioneta, lo que me alerta es que ningún vecino vio nada sospechoso y no llamó a la policía, no puede ser que se hayan llevado todo eso, hasta una pantalla de 50 pulgadas caminando”, dijo Jimena.