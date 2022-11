Se presentará una única lista en la Asamblea Ordinaria de Coopetel

La junta electoral de Coopetel oficializó una única lista que cumplía con los requisitos del Estatuto Social para la presentación de candidatos y candidatas que renovarán cargos este año. Desde la Mesa Ejecutiva se convoca a que las personas asociadas participen de todas maneras en el orden del día ya que se trata de una instancia de participación fundamental para la cooperativa. La junta electoral de Coopetel oficializó una única lista que cumplía con los requisitos del Estatuto Social para la presentación de candidatos y candidatas que renovarán cargos este año. Desde la Mesa Ejecutiva se convoca a que las personas asociadas participen de todas maneras en el orden del día ya que se trata de una instancia de participación fundamental para la cooperativa.





“La asamblea anual ordinaria se realiza fuera de término ya que tuvimos una instancia de superposición de asambleas. Buscamos empezar a regularizar de acá en más las próximas fechas de asamblea en abril/mayo. Se va a abordar el balance económico 2021 de acuerdo con el Estatuto y la Ley de Cooperativas, se busca debatir también un cambio de estatuto para cumplir con una normativa de la ley que establece que si se excede de 5 mil socios hay que adecuarse a un nuevo estatuto legal y eso va a ser trabajo de la comisión que se va a nombrar en la asamblea”, explicó el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi.

Asimismo, expresó que es fundamental la participación de las personas asociadas más allá de que no se lleve adelante la instancia de votación: “en las Asambleas se renuevan los cargos mediante elecciones, sin embargo este año no se van a realizar dado que solo se oficializó una lista. O sea que parte de lo que moviliza a los asociados, que son las elecciones, no se llevaran adelante. Pero queremos una participación genuina, si bien no se va a votar, que los socios puedan escuchar, preguntar, entender y participar de las propuestas. Los y las convocamos a acercarse a la Asamblea que es una instancia fundamental, cooperativa y democrática”.

La lista Nº 2 no pudo ser oficializada ya que uno de los candidatos no cumplía con los requisitos estatutarios, de acuerdo a lo establecido en el Art 59 inciso C del Estatuto Social de Coopetel -disponible en página web-.





Se recuerda a las personas asociadas que el día de la Asamblea es el sábado 12 de noviembre a las 13.00 hs en las instalaciones del ESRN Nº 48, intersección de las calles Carlos Pellegrini y Rivadavia.

Los temas del orden del día son:









1) Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea en conjunto con el Presidente y el Secretario.





2) Razones del llamado fuera de término





3) Consideración de la Memoria, Balance, cuadro de gastos y recursos e informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.





4) Proyecto de Excedentes y/o absorción de pérdidas





5) Elección de 4 (cuatro) Consejeros Titulares y 2 (dos) consejeros suplentes por finalización de mandato.





6) Elección de 1 (un) síndico titular y 1 (un) sindico suplente





7) Tratamiento y consideración de propuestas para el servicio Seguro de vida Asociados





8) Informe Modificación del Estatuto de Coopetel - Motivos