El balance de Gennuso ante el último año de su gestión: "este proceso de transformación va navegando en aguas tranquilas"

En ese breve análisis, confió que logró sostener aquel barco y que en el último tiempo logró "agarrar velocidad" a través de la obra pública: "tenemos muchas obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutarse, hemos trabajado mucho en contención social, recambio de luces led, mucho empleado municipal trabajando, ese era el objetivo, el barco seguro, poder pagar los sueldos, comprar maquinaria, todo eso se ha hecho, con creces, se ha hecho mucho y falta mucho".





Dijo estar muy contento aunque reconoció que siempre es autocrítico, "en el marco de un mar que tiene olas por todos lados, la macronoeconomía, inflación, situación nacional nos complica mucho, comprás algo hoy y no sabés cuánto lo vas a pagar, si lo vas a conseguir; cambiar una cubierta de una máquina es una aventura".





"Ahora nosotros tenemos plata en el banco, el inconformismo dice no puede ser... después vienen pandemias, obras o inflaciones y uno tiene que tener esos fondos anticíclicos que te permiten vivir, antes no tenías nada venía un lío, no podías pagar los sueldos", expresó.





Resaltó que al comienzo de su gestión se alquilaba un 80 por ciento de las máquinas, "hoy pasamos a un 15 por ciento, fuimos solidificando el municipio, hicimos un plan plurianual de pavimento, cuando lo íbamos a hacer vino la pandemia, se fue todo en comida, ahora ya se hicieron licitaciones de la primera mitad, en julio se harán otras, es un plan a 6 o 7 años, cualquiera que venga lo va a poder cumplir".





En cuanto a la deuda con la empresa OPS, a la que le alquiló una veintena de equipos viales en 2019, dijo que hay un fondo a ejecutar de 1.300 millones de pesos y que "mes a mes hemos empezado a hacer un aporte, en la Caja Judicial, hay una jueza en el medio, un síndico, si uno saca la cuenta, de cuánto cuestan esas máquinas por mes estamos muy por arriba de lo que está pretendiendo OPS, eso entró en quiebra, hasta que se acomodó la sindicatura, se tardó bastante tiempo". Destacó que "lo que pagamos por mes es muy bajo respecto del valor real, en algún momento nos tendremos que poner a tono, es un buen trato para el municipio, la idea original era alquilarlas con alguna posibilidad que en algún momento vimos, pero entró en quiebra, que se está por levantar, eso no lo sabemos demasiado porque tratamos directamente con el síndico". Señaló que si se hace el costo que seguramente gastaba el municipio por maquinaria diaria era más alto y "son máquinas de muy buena calidad".





Además dijo que están haciendo un leasing por dos máquinas viales, "nos va a hacer reemplazar las que tenemos, estamos presentando una licitación para el año que viene de un conjunto de camiones y maquinarias bastante importante".





Consultado por las reiteradas compras directas dijo que "cuando estuvimos obligados a comprar directo lo hicimos, el lío macroeconómico que hay hace que no podamos adquirir maquinaria al precio que uno licita". Explicó que "licitás, te ponen un precio, después te los cambian..." y mencionó el ejemplo de camiones de Parques y Jardines, más una grúa y chipeadora, con 7 meses de entrega, "en el interín salieron dos camiones para recolección que necesitábamos y la fábrica dijo que los teníamos ahora, hicimos un trámite con el Contralor para comprarlo en forma más acelerada". Agregó que tratan de renovar esa flota cada tres años "sino sale más caro seguir poniendo repuestos, los viejos los trasladamos a funciones más simples". Respecto a la recolección dijo que se han visto los problemas y se han tomado acciones por lo que en febrero estarán escalando el sistema a mas barrios





En cuanto al presupuesto dijo que espera que sea aprobado por el Concejo Municipal porque "es la herramienta básica para que el gobierno pueda llevar adelante su función, hemos demostrado que la llevamos, estamos en una ciudad tranquila, se pagan los sueldos, prestamos los servicios, los concejales tienen que darnos el crédito de seguir apoyando respecto de un presupuesto importante que va a permitir que la ciudad mejore sustancialmente".





Consultado por el aumento de tasas dijo que está dentro de lo que el gobierno nacional presupone como inflación y afirmó que el bloque oficialista está fuerte y trabaja en consecuencia para tener el mejor presupuesto.





Respecto a la fecha de las elecciones, y la discusión de las últimas semanas en torno al adelantamiento de las municipales, estimó que en abril se supone que son las provinciales y para Bariloche "el Código Electoral dice primer domingo de septiembre". Agregó que "suponemos que sera ahí" y respecto a los rumores de cambios dijo que "nos pone a charlar un poco, tenemos un proyecto sólido, no hay divisiones, se puede conversar con mucho respeto".





Gennuso sostuvo que "aquellos que quieren ser candidatos me dicen que es otro municipio y que dan ganas de estar en Bariloche, ahora lo ven más tranquilo, hay muchos postulantes, está bueno".





Por otro lado planteó que hay gran generación de actividad económica, "creo que hemos hecho un buen trabajo, ya no son dos temporadas altas y después la muerte, hay un trabajo permanente".





Finalmente pidió a los vecinos "que nos sigan acompañando en este proceso de transformación, que va navegando en aguas tranquilas, si nos acompañan la ciudad se va transformando con un gran sueño, de la Expo Mundial 2027, ese sueño nos tiene que traccionar para construir la ciudad del futuro".





Dijo estar "muy conforme con la gestión, me gusta mucho lo que hago, soy autocrítico, quiero que se hagan las cosas más rápido, pero estoy muy contento". Sostuvo que el otro día repasaba el discurso de apertura 2016, en el que prometía varias cosas y aseguró que "casi todas están hechas, algunas mejor, algunas peor, tenemos que estar satisfechos con nosotros mismos, me gusta mucho trabajar para la gente y este es un buen lugar". Bariloche2000

