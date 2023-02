Educación: comienza el ciclo lectivo pero con paro por 72 horas

Esta mañana dialogamos con distintos referentes de la Unter local, Mónica San Martín junto a Rosana y Ayelén, Quienes dieron cuenta de la situación actual de los edificios y el alto acá también a la medida de fuerza. Además remarcaron la falta de cobertura de Ipross en la ciudad.





Este lunes se realiza la primera jornada de paro de no inicio por 72 horas con movilizaciones regionales en Viedma, Regina y Bariloche. El Congreso de UnTER rechazó la propuesta salarial del gobierno para el 2023 y además de un urgente llamado a paritaria se requiere:

Devolución del 10% descontado ilegalmente en octubre de 2022.

Recomposición salarial

Regularización del IPROSS

Derogación de la moratoria

Edificios en condiciones

Salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender.













En diálogo con noticias del Bolsón Mónica San Martín, una de las referentes del gremio docente en la localidad de El Bolsón destacó la situación de abandono en la que se encuentran varias escuelas rurales yy tomó por ejemplo la escuela de El Foyel, donde aún se está en obra y los chicos tienen que concurrir a clases con la empresa todavía trabajando en el edificio.













“Ipross no nos cumple”

Finalmente se refirió a la situación que viven los afiliados al Ipross, según sostuvo es una obra social que no cumple con las necesidades de los trabajadores estatales, que remarcó: “ nos obligan a estar afiliados a esta obra social, somos rehenes del Ipross y no cumple con los requerimientos mínimos, si tenemos que hacernos una mamografía no podemos, tenemos que viajar a Bariloche y pagar $15,000 porque aquí en El Bolsón no hay servicio”, señaló San Martín sumándole otros hechos que cotidianamente viven los afiliados a la obra social que: aunque se instalaron los nuevos consultorios hace poco menos de dos meses realmente no son efectivos al momento de conseguir la atención de profesionales específicos como odontología y otras áreas .