El Bolsón: brote de gastroenteritis luego de la fiesta nacional del tren a vapor

Si bien se trata de una situación estacional, es el segundo año consecutivo que luego de finalizada fiesta nacional del tren a vapor realizada la localidad de El Maitén son cientos de vecinos los que acusan malestares intestinales con diarrea. Esto fue confirmado por el hospital zonal de El Maitén quién sostiene que ellos oficialmente atendieron a más de 150 personas. La misma situación se réplica en distintos hospitales de toda la comarca andina, en la localidad de El Bolsón la titular del área de epidemiología local Marisol Cárdenas confirmó que en nuestra localidad también son cientos los vecinos afectados.

Entrevistada Marisol Cárdenas epidemiología del hospital de área de El Bolsón comento, “efectivamente en el hospital de El Bolsón se registró un aumento significativo de casos de gastroenteritis”, sostuvo la facultativa quien además señaló que desde hace un par de semanas se viene notando un incremento en los casos, “es una situación normal para la época, pero terminada la fiesta el día domingo a las 48 horas comenzaron a notarse los casos de la gente que estuvo presente en la fiesta Nacional del tren a vapor, los casos de gastroenteritis son agudos y comienzan a manifestarse pasadas las 24 o 48 horas de que uno tuvo contacto con el alimento”, explicó y agregó “De hecho fue muy como de reloj, porque la fiesta fue el fin de semana y ayer miércoles comenzaron a notarse los casos donde la gente manifestaba que había estado en la fiesta de El Maitén”.

Cabe destacar que desde el hospital de área de El Maitén confirmaron la atención de 150 vecinos no obstante según lo informado el personal médico y de enfermería atendieron a más de 150 personas con síntomas de gastroenteritis pero ninguna con un cuadro grave. Elba Puelman, directora del Hospital Subzonal de El Maitén dijo: “se trabajó desde el área con todos los recaudos, inclusive se entregaron pastillas con cloro a los que necesitaban mayor atención por su cuadro, pero aún así siguieron apareciendo casos”. También dijo que “por el momento se desconocen las causas de la intoxicación. Y también si se debió a la ingesta de agua contaminada”.





Con todo Cárdenas agregó que esta misma situación se ha dado en los hospitales de toda la comarca andina habida cuenta de que cerca de 40000 personas disfrutaron de la fiesta el último día y al regresar cada uno a su localidad, pasadas las 48 horas comenzaron a manifestar malestar estomacal.

Consultada la facultativa sobre lo que sucedió explicó que en particular no se sabe si fue algún mal manejo de los alimentos, la manufactura o incluso hasta el agua que podría haber causado este brote de gastroenteritis que se da en toda la región, “lo lógico es esperar un par de días y estar muy atentos a cómo se manifiestan los síntomas, teniendo en cuenta que esta es una situación que se pasa con dos o tres días, no es necesario tomar pastilla de Carbón. Ahora sí la situación persiste mucho más tiempo, sí deberán concurrir al hospital y poder hacer una consulta con un médico para ver qué es lo que está sucediendo”, recomendó Cárdenas sobre los pasos a seguir.

Alerta por gripe aviar

Durante las últimas horas se emanado una alerta amarilla nivel nacional por la detección de un brote de gripe aviar en el norte del país en tal sentido y a ser consultada la titular del área de epidemiología de El Bolsón Marisol Cárdenas, explicó que aquí en la zona no hay casos que hayan sido confirmados, si en la zona del Norte del país que disparó esta alerta.

Pero de cualquier manera sostuvo que están al tanto de lo que pueda estar sucediendo para evitar un brote a nivel nacional.