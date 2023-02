Facundo Jones Huala mandó un mensaje desde la cárcel y aseguró que está "en huelga de hambre como autocastigo" por su alcoholismo

A 15 días de su detención, borracho y vestido con faldas en un quincho de El Bolsón, Facundo Jones Huala, líder de la violenta agrupación RAM, difundió un furioso mensaje grabado desde la Unidad 14 de Esquel. en Chubut, donde espera su probable extradición a Chile, donde lo espera una condena a seis años de prisión por incendiar una estancia y por tenencia ilegal de armas de fuego.





Jones Huala se declaró "avergonzado" por su detención ebrio, dijo que continúa la "lucha" que con violencia ejerce desde su sello mapuche y le exigió al Gobierno algo inesperado: que no acepte extraditarlo.





En la grabación que distribuyó desde la prisión chubutense y antes de entrar en tema, el autopercibido lonko aclaró que se siente avergonzado por la forma en que fue atrapado por la policía de Río Negro y culpó de su mal momento al alcohol, un “veneno winka”, según lo llama en un momento de su intervención en solitario.





Con voz monocorde, Jones Huala aseguró que su huelga líquida obedece a su causa política, pero también a una forma de autocastigo por haberse emborrachado y terminar tras las rejas.





"Devuelvan todo o sufran las consecuencias”, exclamó, lo que puede entenderse como una alusión a los reclamos mapuches basados en la ley 26.160 sobre reconocimiento territorial.





El condenado en Chile también realizó un llamado a continuar la lucha, a través diversos medios violentos, por la “liberación de la Nación mapuche” y en contra del capitalismo. Una lucha que incluye el enfrentamiento, el sabotaje y la explotación de lo que él denomina grandes capitales.





Por su posible extradición interpeló al presidente Alberto Fernández. “El Gobierno tiene dos alternativas, mostrar que es lo mismo que la derecha o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables”, afirmó.





“A toda la Nación mapuche y al público en general: en primer lugar, pedir disculpas a mi gente ya que me siento avergonzado de la forma en que fui detenido. Una falta grave a la autodisciplina. Uno de los principios orgánicos es combatir el alcohol, drogas y otros vicios, dentro de nuestro pueblo”, indicó al empezar su audio.





Y se lamentó: “Sin ser excusa, debido a una serie de problemas personales, en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el peor vicio del alcohol, lo cual me llevó a caer de una forma ridícula nuevamente en prisión”.





“Esto debe llevarnos a reflexionar más aún sobre el colonialismo y la enajenación para lograr revertirlo", siguió Jones Huala, analítico.





Para el líder preso, "dicho error no le quita el peso a la orgánica" de la RAM, "El error lo cometí yo como persona, todo lo construido y combatido no pierde su valor y tampoco me quita la condición de preso político mapuche”, siguió.





Jones Huala, en huelga de hambre, dice que la RAM "existe"

En este punto, Jones Huala, apuntó contra sus opositores dentro de la misma comunidad, develando un conflicto interior que no parece simple, y especuló con su futuro como autoridad política mapuche en la Patagonia. Finalmente reivindicó a la RAM y subrayó que “existe”, una respuesta a funcionarios de Gobierno que han negado que sea una organización real.





“Queda en evidencia de que a pesar de nuestra pobreza nunca transé ni me vendí como lo hacen algunos disidentes que fueron parte de la organización y hoy gozan de impunidad”, arremetió.





Entonces Jones Huala explicó su decisión de no comer a modo de protesta. “La huelga de hambre no solo busca evitar la extradición, decisión final que toma el gobierno nacional así como el cese de la persecución política debido a que las causas en la Argentina son de este tipo (sino también) lograr redimirme frente a mi pueblo por error cometido y reposicionar las huelgas de hambre de manera seria, porque por diferentes causas han perdido legitimidad".





"Solo el tiempo y la gente definirán mi camino como lonko de forma íntegra, al final nadie en esta vida es eterno ni imprescindible”, planteó en una afirmación que parece dirigirse a la comunidad mapuche en la región que no está involucrada en acciones violentas.

