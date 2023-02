Incendio en Epuyén: Se presume intencional y ya ha consumido más de 40 hectáreas

El fuego comenzó ayer por la madrugada –aparentemente de manera intencional-, y ya consumió más de 40 hectáreas de bosques nativos e implantados. Está emplazado en la zona alta del paraje El Pedregoso (entre Rincón de Matus y la laguna Las Mercedes), de difícil acceso, aunque por el momento no hay viviendas amenazadas, además agrego: “el fuego sigue activo, aunque no con la intensidad esperada, quizás debido a que no hubo temperaturas tal altas, aunque sí hubo vientos cruzados que favorecieron su expansión”.

Acerca de las tareas a desplegar desde primera hora del lunes, adelantó que “la premisa será seguir afianzando las líneas cortafuegos y construyendo otras sobre el flanco izquierdo, donde hay mayor actividad”.









De igual modo, valoró como “fundamental la tarea de los medios aéreos, tres helicópteros (incluido el Chinook) y un avión hidrante operando desde el aeródromo de El Bolsón. Este lunes también vamos a helitransportar gente a la parte más alta del cerro para ganar tiempo, con el objetivo de poder circunscribir el incendio, siempre que las condiciones ambientales lo permitan”.

A su lado, el coordinador de la Zona Norte, Luis Fernández, precisó que “se trata de un terreno muy quebrado, con incidencia del viento del oeste que se encajona. Hay pobladores cercanos, aunque se trabajó con líneas húmedas y herramientas manuales, con prioridad de que el fuego no afecté las viviendas de la familia Matus”.









Para esta jornada, indicó que “habrá unas 115 personas afectadas desde las seis”, al tiempo que detalló que “siempre está latente la posibilidad de que el fuego baje hasta la estancia Las Mercedes (a la vera de la laguna), ya que el incendio se encuentra activo y por la noche tiende a descender. Hoy no se pudo trabajar en la cabeza por el peligro que implican los vientos para la seguridad de los combatientes”.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 24 grados, aunque con menor humedad y ráfagas de viento entre 15 y 25 km/h.

Intencionalidad

Sobre el origen del incendio, Nievas coincidió con que “pueda tratarse de un hecho intencional”, en función que el personal técnico de la Dirección General de Servicios Públicos descartó que se haya producido en la línea de alta tensión.

De igual modo, pidió “que sea investigado. La semana pasada estuvimos en la fiscalía de Esquel denunciando todos los fuegos ocurridos esta temporada en la zona sur y entre miércoles y jueves haremos lo propio junto con el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, por los hechos en la Comarca Andina. Estamos pidiendo que estos focos queden bajo investigación de la Policía Federal. Este incendio comenzó en cercanías de la línea de 33 kv. y no vimos ningún desperfecto o anomalía en el cableado, junto a que la poda estaba hecha y la faja de seguridad bien abierta. Es un lugar que transita gente, para nosotros es una cuestión presuntamente intencional”, recalcó.