Variada agenda de actividades culturales en San Carlos de Bariloche

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad comunica las actividades culturales programadas para el fin de semana en nuestra ciudad.





El día viernes 10 de febrero a las 10 hs, Markus Meyer, reconocido arquitecto, paisajista y botánico de origen suizo, brindará una charla en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología (ex puerto San Carlos) de nuestra ciudad.





Posee amplia experiencia en diversos temas vinculados al medio ambiente, en este encuentro se centrará en las temáticas de permacultura, aguas grises y agua de lluvia, desde el enfoque de la protección de la naturaleza, el paisaje y la vida en sí.





Markus vive en Austria y planifica, implementa y supervisa proyectos sobre temas ecológicos y botánicos en todo el mundo, en pos de la protección de la vida y la recuperación del vínculo indispensable ser humano-naturaleza. Sus producciones están relacionadas con lo social, ecológico y también energético principalmente en la prevención de desastres naturales.





Desde el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología se invita a la comunidad a participar de este encuentro en pos de salvaguardar nuestro entorno como patrimonio natural de altísimo valor e importancia.









Este sábado de 12 a 21 hs en la Casa Bachmann habrá una nueva edición de la Feria de Arte, organizada por la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche. Invitamos a toda la comunidad a conocer sus producciones y adquirir pequeñas piezas y objetos de arte.





Este viernes 10 de febrero a partir de las 20 hs se inaugura una nueva muestra de arte en el Centro Municipal de Arte Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad se presenta obra de Juan Ferrarini, Lorraine Green y Valeria Fiala, tres reconocidos referentes de las artes visuales de nuestra ciudad. La muestra podrá visitarse todos los días durante febrero, de 10 a 22 hs con entrada libre y gratuita.





Dibujos de Valeria Fiala





“Patagonia imPerfecta”





Interpretaciones de lo natural





Artista multifacética, Valeria explora distintas técnicas hasta enamorarse de la Carbonilla, material que utiliza sobre diferentes superficies.





Las obras aquí presentes nos acercan las escenas favoritas de su querida Patagonia Norte natal, entorno en el que creció su visible conexión con la naturaleza, que hoy expresa con gran riqueza de texturas intentando interpretar esa “perfecta imperfección” que la inspira.





EPITELIOS





Pieles que habitamos. Paisajes





Desde que vivo en la Patagonia, me han llamado la atención los paisajes locales no como meras postales, sino para abordarlos desde la metáfora y la emoción que me provoca convivir este contexto.





En estas obras interpreto el paisaje y los relieves como un tejido vivo. Un conjunto de células que simbolizan la dinámica de la naturaleza y el constante fluir de la vida.





Representan una piel que recubre nuestro planeta y, por ende, contienen lo vivo que nos rodea. Y como todo lo vivo, el paisaje fluye.





Lorraine Green





Su trabajo cruza los intereses por el conocimiento del mundo que la rodea. Generalmente trabaja con acuarela, pero sus trabajos se basan en distintos medios.





Para este trabajo se zambulló en la historia de los fotógrafos de Bariloche, siguiendo la vida del fotógrafo alemán Kaltschmidt, que fotografió la zona en las décadas del 30, 40 y 50. Muchas de sus fotografías se convirtieron en postales y viajaron por el mundo distribuyendo las imágenes de Bariloche por el mundo. En este trabajo, Lorraine sigue las huellas de Kaltschmidt, re-enmarcando los mismos lugares que hace 70 años.





Además, continúa hasta el 15 de febrero en la Sala Frey la muestra “Las Invisibles” de Mora Barner, muestra que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el rol de las personas mayores en nuestra sociedad. Con entrada libre y gratuita.





Durante todos los días de febrero puede visitarse la muestra “La Rosa Mística” de Florencia Burton en el Hotel Cagliero (kilómetro 19.500). La entrada es libre y gratuita.





En Casa Bachmann continúa durante el mes de febrero la muestra de Fernanda Cavallaro. La muestra puede recorrerse de lunes a viernes de 10 a 15 y de 18 a 21 hs y los sábados de 18 a 21 hs.









El día viernes se presenta en la Escuela Municipal de Arte la Llave la obra de teatro “desde ella Florecer” del grupo de teatro “Pasa el 61”. La función es a las 21 hs con un bono contribución. Se sugiere para mayores de 13 años.





Sinopsis: Un femicidio es el principio de otras injusticias e invisibilizaciones por parte del Estado y de una parte de la sociedad. A su vez la comunidad procesa los acontecimientos a través de sus propios modos culturales enarbolando la dignidad entonces y en tiempos futuros. Actúan María Navarro, Carolina Santana, Darío Baglioni, Diego de Haro, Ezequiel Verjano. Interpreta canciones propias y del grupo: Lou Hernández Canción “Toda la tierra es una sola alma” del lonko Abel Kurüinka y Aimé Painé. Iluminación y videos: Marisa Añual. Dirige Elena Navarro.









El viernes 10 de febrero también, en la casa Bachmann se presentará la obra de títeres “Pequeñas historias titiritéscas” como parte de la programación de Verano Cultural. La función es para toda la familia y se desarrollará a las 19 hs.









El viernes a las 21 hs se presenta el grupo Tres dedos de Formento en el centro municipal de Arte, Ciencia y Tecnología., como parte de la programación de Verano Cultural.









El sábado en la Escuela Municipal de Arte la Llave se presenta la obra de teatro “La Vara” del grupo Flawerpawers Vekenvawer Teatro, con entrada a la gorra. Público sugerido: mayores de 13 años. Descripción / sinopsis*





Complejidades y vicisitudes del hombre contemporáneo en su intrincado transito histórico como simple eslabón en la voraz cadena de la evolución humana. Humor.





El sábado en el Centro Municipal de Arte Ciencia y Tecnología se realizará un Festival de Reggae, con bono contribución. La cita es a las 21 hs.





El sábado la murga de voces femeninas “A Pura Cháchara” celebra su aniversario sumándose a las presentaciones de Pre Carnaval. Se presentan en el anfiteatro de la Escuela Municipal de Arte la Llave a partir de las 16 hs, con entrada libre y gratuita.









El día domingo a partir de las 20 hs se realizará una Milonga en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología con la participación de la orquesta Tango Bardo. La entrada es con bono contribución.





El domingo a partir de las 14.30 hs se realizará, en conjunto con las ferias del oeste una Fiesta Barrial en la Junta Vecinal del barrio El Trébol. Es una actividad para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos, puestos de emprendimientos del barrio y buffette.





El domingo a las 16 hs una nueva fecha de Pre Carnaval en el Centro Cívico, con la presencia del grupo de danzas andinas Jallalla. La entrada es libre y gratuita.