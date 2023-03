Carta de lectores: Arroyo Las Minas

Nosotros como pobladores y vecinos del paraje Arroyo las Minas nos sentimos en tal abandono del Estado Municipal y Nacional debido a que tenemos muchas falencias, entre ella la del camino vecinal, que esta totalmente destruido inhabilitado el ingreso de vehículos en ciertos lugares, más precisamente en la Angostura Fortunato ( la horqueta), La Zeta, y demás. Falta muy poco para el invierno y debemos empezar a subir forrajes, pasto, etc.

Hemos presentado notas años anteriores solicitando esto, pero nunca obtubimos respuesta, y cuando pasan la maquina lo haces desde el puesto chapa hasta la ex escuela n°100, pero se olvidan del resto de los pobladores y de nuestros adultos mayores quienes también necesitan este camino x cualquier motivo.

Por este motivo el día Martes 15 del corriente mes optamos por pedirle al maquinista quien en ese momento estaba realizando un repasó de dicho camino dejar la maquina en el lugar, explicándole la situación de que para que el señor intente Felix A.Moussa acudiera al lugar debíamos de hacerlo ya que sería la única forma que se haga presente en el lugar. Entendido que el maquinista estaba realizando su trabajo, se le fasilito una movilidad para que el señor pueda volver a su lugar de trabajo....

Más tarde ese día llegaron al lugar 2 camioneta de vialidad provincial, ingresando a una propiedad privada adonde estaba resguardada la maquina, bajan 3 o 4 personas entre ella el maquinista quien saca muy rápido la maquina, y otra persona se dirige hacia donde estábamos ( al camino), donde estábamos explicando y juntando firmas de los autovilistas que circulaban x el lugar, en eso un compañero ve que la maquina arranca y procede a ir hacia, empezamos a dirigirnos lo poco que eramos hacia el lugar, donde vemos que no para otra vecina se pone a la par del otro vecino para impedir que saliera, cabe aclarar que estos eran personas mayores, no niños como se dijo en la nota jamás expondriamos a un menor a esta situación. Cuando se le pidió que pararen uno de ellos respondió que la maquina no tenia freno( según dichos de vecinos).

Luego dialogamos con estas personas explicando nuestros petitorio y los motivos por el cual realizamos esta acción, fue donde ellos se compromete volver al día siguiente con el Sr intendente , cosa que no sucedió.

El día jueves tarde noche apare la camioneta del municipio con 3 uniformados donde nos comentan que los habían enviado a cuidar la maquina, dirigiéndose a la salita comunitaria que esta ubicada cerca de la ex escuela 100, al otro día se retiran del lugar a 7 AM, más tarde llega el sr Félix Moussa con 3 uniformado y su secretaria, no somos violento, jamás ejerceríamos un acto violento con nadie y mucho menos una autoridad como es él, no entendimos xq bajo con tanta seguridad...allí le planteamos nuestras inquietudes y exigimos nuestro derecho, como también pedimos explicaciones de ciertas cosas. Aquí se compromete a buscarle una solución a los vecinos de la Horqueta tratando de que quiten la piedra del camino entre 7 y 10 días lo cual esperamos con ansias una pronta solución, también se habló de una posibilidad de un camino nuevo.

Luego de finalizar la reunión con el mandatario nos retiramos del lugar, y hasta el momento no entendemos el motivo del porqué no han retirado la máquina.





















Vecinos de Arroyo Las Minas

Dejamos claro que el vecino de buena onda nos permitió dejar la máquina en su propiedad ya que él no se encontraría en el lugar.