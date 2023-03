El Bolsón: acá no hay gripe aviar, aseguran.

Con una alerta especial sobre la gripe aviar avanzando en toda la república Argentina noticias dialogó con distintos vecinos de la región sobre todo del Paraje Mallín Ahogado, quienes sostienen que no están preocupados habida cuenta del manejo que se hace de las aves de corral. De igual manera dialogamos con la titular de comunicación y epidemiología del hospital de área del Bolsón Marisol Cárdenas quien confirmó que la situación aquí está controlada y de hecho no se espera que haya ningún brote.





Primeramente realizamos una recorrida por la zona de Mallín Ahogado donde dialogamos con distintos vecinos como Sandro Cragno quien nos explicó la situación que se vive sobre todo con las aves de corral detallando que en ese lugar no llegan aves migratorias por lo que no habría inconveniente, “ acá lo único que pueden llegar son unos patos pero que no son de hacer largos kilómetros incluso lo único que hay que no es de corral son los teros pero como que si fuesen de la familia están todo el año viviendo aquí y eso no van a contagiar ningún tipo de gripe”, detalló el vecino.

Más adelante también dialogamos con Prencilio “penco” Lucero conocido vecino del barrio Luján tiene también se mostró confiado en que la gripe aviar no llegará a la región sobre todo en virtud que aquí se estila mucho darle alimentos naturales a los animales, “ Ahora nos vienen con esto de la gripe aviar, pero eso me parece a mí que tiene más que ver con el alimento industrializado que le dan a las gallinas, nosotros acá le damos alimentos naturales incluso hasta el maíz se lo solemos lavar para que no haya ningún tipo de inconveniente”, sostuvo Lucero.

Además remarcó que no ha tenido en sus gallineros, en lo que va de su larga experiencia con aves de corral, ninguna muerte extraña ni tampoco algún síntoma de los que se están mencionando.





Qué es la gripe aviar

La influenza aviar (IA) H5 de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres y domésticas. Es considerada mortal para las aves infectadas y, hasta el momento, no tiene cura.





En los últimos meses diversos países de la región -Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Bolivia- detectaron casos positivos en sus territorios. En la Argentina la situación de vigilancia preventiva se incrementó luego de conocer el panorama de la enfermedad en Bolivia.









Sin casos en la comarca





Finalmente dialogamos con la titular del área de comunicación y epidemiología del hospital de El Bolsón Marisol Cárdenas quien confirmó que no hay ningún caso, al menos por ahora, notificado de gripe aviar en la región.

También dio precisiones sobre esta gripe e insistió en esto que se trata de una gripe y los síntomas que pueden presentar las aves de traspatio o de corral son los mismos síntomas que cualquier gripe por lo que pidió estar atentos y de surgir Alguna novedad comunicarse con los teléfonos del área de Salud Ambiental o del propio senasa.





Las especies afectadas por la gripe aviar

Hasta el momento, las 5 especies de aves que han sido identificadas con gripe aviar en el país son: ganso andino, pato silvestre, gallinas, pavos y patos domésticos o de traspatio





Formas de transmisión de la gripe aviar

Según detallaron desde la cartera sanitaria, la probabilidad de transmisión de este virus a los humanos es baja y el virus no se transmite a humanos por ingesta alimentaria, es decir, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.





De producirse la transmisión, esta ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas por las personas o el virus toma contacto con las mucosas de boca, nariz u ojos. Por lo tanto, las personas consideradas expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.





Hasta ahora no se ha reportado transmisión de persona a persona causada por virus de influenza aviar en el mundo. En 19 años, desde 2003 a 2022, solo se notificaron 868 casos en humanos. Esta temporada se presenta con alrededor de 290 brotes notificados en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres.





Campaña contra la hepatitis





En la oportunidad Cárdenas también detalló que el próximo martes en Plaza Pagano se va a instalar puesto móvil donde se va a estar haciendo una campaña de prevención contra la hepatitis, “allí de igual manera a los controles que se hacen por sífilis y HIV con un simple pinchazo en el dedo se obtendrá una muestra que a los 10 minutos podrán tener los resultados”, “ este tipo de campaña de prevención está orientada sobre todo ha evitar males mayores con una enfermedad silenciosa Como es la hepatitis, que muchas veces termina con grandes trastornos, que pueden incluir trasplantes o incluso en muchos casos la muerte”, señaló la facultativa.